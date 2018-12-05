Україна хоче запустити нові міжнародні проекти в Антарктиді
Відповідні зустрічі української делегації передбачені в межах 41-ї наради Договору про Антарктику, що триватиме 12-18 травня у Буенос-Айресі в Аргентині, інформує УНН з посиланням на прес-службі МОН.
Там Україна також представить документ з власним баченням пріоритетних напрямів розвитку науки в Антарктиді. Він увійде в основу концепції нової антарктичної програми.
Зокрема, за підсумками минулорічної наради Україні вдалося активізувати співпрацю зі США та Францією. Так, цього року група учасників сезонної української експедиції проводила дослідження на американській антарктичній станції Палмер. Також США допомагає Україні у вирішенні низки логістичних питань. З Францією ж започатковано два спільні проекти – у сфері фізики атмосфери та щодо вивчення тектонічної будови.
Як відзначає УНН, 21 березня на станцію "Академік Вернадський" вирушила 23-я Українська антарктична експедиція, а 2 травня відбулася традиційна урочиста зустріч 22-ої.
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