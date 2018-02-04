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Україна і Білорусь наторгували на $700 млн

Білорусь зайняла четверте місце в рейтингу найбільших експортних ринків України
Обсяг торгівлі між Україною і Білоруссю в січні-лютому 2018 року досяг $696 млн.
Україна і Білорусь наторгували на $700 млн Фото: novostipmr.com

Про це повідомив посол Білорусі в Україні Ігор Сокол, передає Інтерфакс-Україна.

"Зростання українського експорту в Білорусь випереджає зростання білоруського експорту в Україну: якщо експорт Білорусі в Україну зростає на 20-25%, то український "плюсує" 40-50%", - заявив він.

Крім того, зростання товарообігу між Україною і Білоруссю в 2017 році склав 20% і досяг $4,6 млрд. Так, Україна за обсягом товарообігу та експорту зайняла друге місце серед усіх торговельних партнерів Білорусь, по імпорту - п'яте.

У свою чергу, Білорусь зайняла четверте місце в рейтингу найбільших експортних ринків України. Білоруський експорт зріс на 18%, імпорт з України - майже на 24%.

Нагадаємо, що в 2017 році оборот роздрібної торгівлі порівняно у порівнянних цінах зріс на 8,8% у порівнянні з 2016 роком.

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02 04 2018 20:37
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