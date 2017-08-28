Україна і Білорусь розглядають можливість створення простору для досліджень у зоні відчуження

Транскордонний простір може об’єднати заповідники двох країн для спільних наукових досліджень та проведення протипожежних заходів

Українські та білоруські фахівці розглядають можливість створення транскордонного простору для проведення спільних досліджень у зоні відчуження.

Колесо огляду і карусель в покинутому парку розваг міста-примари Прип'яті по сусідству з Чорнобильською АЕС 26 травня 2003 року. Фото: AFP

Про це йшла мова на регіональному семінарі МАГАТЕ, що проходив у Республіці Білорусь, повідомляє Міністерство екології та природних ресурсів України.

"Кожна з країн-учасниць представила свій національний досвід, адже місія цього семінару полягає у можливості віднайти рішення власних актуальних проблем у практиці країни-партнера. Так, наприклад, колеги відзначили наші успіхи в інформуванні, але нам ще є чому повчитися", – зазначає перший заступник Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Олег Насвіт, який очолював українську делегацію.

Учасники семінару відвідали Поліський державний радіаційно-екологічний заповідник, де розташована наукова лабораторія, призначена для дослідження флори і фауни білоруської зони відчуження.

"Разом з білоруськими колегами ми розглянули можливість створення транскордонного простору, який об’єднав би наші заповідники для спільних наукових досліджень та проведення протипожежних заходів. Сподіваємося, ця ідея буде підтримана вищим керівництвом", – повідомляє в. о. директора Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника Тарас Мельничук.

Також у рамках семінару представники Державного агентства з управління зоною відчуження ознайомились з роботою шкільного інформаційно-методичного кабінету "Радіаційна безпека та основи безпеки життєдіяльності", де школярі навчаються вимірювати рівень радіації у харчових продуктах та інших предметах. Це допомагає їм уникнути хибного уявлення про те, що таке радіація і як вона впливає на людину й навколишнє середовище.

Нагадаємо, Україна веде переговори з однією з найбільших енергетичних компаній Франції Engie SA про будівництво сонячної електростанції вартістю 1 мільярд євро (1,25 мільярда доларів) в Чорнобильській зоні.

Американський телеканал HBO під час засідання Асоціації телевізійних критиків 26 липня повідомив, що зніме серіал про аварію на Чорнобильській атомній електростанції.