Україна і Білорусь розглядають можливість створення простору для досліджень у зоні відчуження
Про це йшла мова на регіональному семінарі МАГАТЕ, що проходив у Республіці Білорусь, повідомляє Міністерство екології та природних ресурсів України.
"Кожна з країн-учасниць представила свій національний досвід, адже місія цього семінару полягає у можливості віднайти рішення власних актуальних проблем у практиці країни-партнера. Так, наприклад, колеги відзначили наші успіхи в інформуванні, але нам ще є чому повчитися", – зазначає перший заступник Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Олег Насвіт, який очолював українську делегацію.
Учасники семінару відвідали Поліський державний радіаційно-екологічний заповідник, де розташована наукова лабораторія, призначена для дослідження флори і фауни білоруської зони відчуження.
"Разом з білоруськими колегами ми розглянули можливість створення транскордонного простору, який об’єднав би наші заповідники для спільних наукових досліджень та проведення протипожежних заходів. Сподіваємося, ця ідея буде підтримана вищим керівництвом", – повідомляє в. о. директора Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника Тарас Мельничук.
Також у рамках семінару представники Державного агентства з управління зоною відчуження ознайомились з роботою шкільного інформаційно-методичного кабінету "Радіаційна безпека та основи безпеки життєдіяльності", де школярі навчаються вимірювати рівень радіації у харчових продуктах та інших предметах. Це допомагає їм уникнути хибного уявлення про те, що таке радіація і як вона впливає на людину й навколишнє середовище.
Нагадаємо, Україна веде переговори з однією з найбільших енергетичних компаній Франції Engie SA про будівництво сонячної електростанції вартістю 1 мільярд євро (1,25 мільярда доларів) в Чорнобильській зоні.
Американський телеканал HBO під час засідання Асоціації телевізійних критиків 26 липня повідомив, що зніме серіал про аварію на Чорнобильській атомній електростанції.
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