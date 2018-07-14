Україна і Франція підписали контракт на придбання 55 вертольотів

Україна та Франція підписали контракт на придбання 55 гелікоптерів Airbus Helicopters для потреб ДержНС, Національної поліції, Нацгвардії та Прикордонної служби України.

Згідно з повідомленнями прес-служб МВС та українського уряду, угода була підписана директором ДП "Українське авіаційне-транспортне підприємство "Хорив-авіа" Геннадієм Баллою та генеральним виконавчим директором компанії Airbus Helicopters Брюно Івеном сьогодні у будівлі Кабінету міністрів.

Під час підписання відповідного контракту були присутні глава українського уряду Володимир Гройсман, очільник МВС України Арсен Аваков і посол Франції в Україні Ізабель Дюмон.

"Ми реформуємо весь сектор правоохоронної системи та внутрішньої безпеки країни. Безпека громадян, вчасне реагування на виклики потребує високого рівня технічного забезпечення й оснащення наших структур. Цей контракт, який ми підписуємо, дає нам можливість отримати 55 гелікоптерів, які будуть використовуватися для забезпечення безпеки українських громадян. Сьогодні ми фіналізуємо величезну роботу, яка була проведена Арсеном Аваковим, всією командою системи Міністерства внутрішніх справ та французькими партнерами. І розпочинаємо важливий проект для України", - зауважив під час зустрічі Гройсман.

Своє чергою генеральний виконавчий директор компанії Airbus Helicopters Брюно Івен наголосив, що вертольоти відповідають найвищим стандартам технологічного оснащення.

"Вони сприятимуть успішному виконанню всіх місій, які ви передбачаєте в їхньому використанні з точки зору забезпечення цивільної безпеки. Контракт і партнерство, яке він започатковує, не зводиться суто до постачання гелікоптерів. Воно має більш глобальне спрямування. Йдеться про те, аби поступово розвивати ваші компетенції й операційні спроможності у сфері технічного обслуговування", - підкреслив він.

За угодою, до України із Франції надійдуть 21 гелікоптер Н225, 10 вертольотів Н145 та 24 вертольоти Н125. Вартість контракту становить 555 млн євро.

Нагадаємо, про домовленості із Францією щодо закупівлі 55 вертольотів Airbus Helicopters для потреб системи МВС було оголошено в березні 2018 року.