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Україна і Грузія не вступлять в НАТО поки на їх території є російські війська, - сенатор США

Санкції США проти країни-агресора триватимуть до повного виведення окупаційних військ РФ з території сусідніх держав
Член Комітету зі збройних сил Сенату США, республіканець від штату Арканзас Том Коттон закликав продовжувати санкційну політику проти Росії до повного виведення окупаційних військ з території Росії і Грузії.
Україна і Грузія не вступлять в НАТО поки на їх території є російські війська, - сенатор США Фото:ukrinform.ua

"На даний момент Україна та Грузія не можуть стати на шлях входження в НАТО, поки на їх території знаходяться російські війська. Тому нашою негайною першочерговою метою повинно бути посилення тиску на Росію, щоб вона залишили ці землі. Щоб вона віддала Крим Україні та залишила Східну Україну та Північну Грузію. Держсекретар Тіллерсон під час двосторонньої зустрічі в Гамбурзі зробив чітку заяву про те, що санкції проти Росії, якими б помірними вони не були, залишатимуться чинними, допоки російські війська та підтримувані ними бойовики будуть на українській землі", - наголосив Коттон на конференції у Центрі міжнародних та стратегічних досліджень, повідомляє "Голос Америки".

Він також підкреслив необхідність подальшого тиску на Росію не лише через її агресію до сусідніх держав, але й через спроби дестабілізувати західний світ.

"Звичайно, Росія намагається дестабілізувати та розділити Захід. Це те, що вони робили десятиріччями. Вони це роблять послідовно. Вони це робили у 1983 році, коли допомогли профінансувати масові протести проти розміщення США ракет середньої і меншої дальності в Європі. Вони це роблять, коли втручаються у вибори в Західній Європі та в наші вибори тут. Вони це роблять, проводячи військові навчання. Саме це робить Росія, і ми повинні відповісти рішуче на ці провокації", - резюмував сенатор-республіканець.

Нагадаємо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг на спільному брифінгу з Президентом України Петром Порошенком заявив, що країни НАТО і Україна визначатимуть, коли настане час членства в Альянсі.

У свою чергу, Президент України Петро Порошенко заявив, що комісія Україна-НАТО погодила початок діалогу про подачу Україною заявки на отримання плану дій щодо членства в альянсі.

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