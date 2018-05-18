Україна і Канада підписали угоду про співпрацю у військовій підготовці

Міністерство внутрішніх справ України уклало з Міністерством національної оборони і збройними силами Канади технічну угоду, яка поліпшить співпрацю у сфері військової підготовки.

Домовленість, зокрема, передбачає підготовку особового складу, вибухотехнічну підготовку, медичну підготовку, модернізацію логістики, професійний розвиток і освіту офіцерів, а також мовні курси і співробітництво у сфері стратегічних комунікації, повідомляє прес-служба департаменту комунікації МВС України.

Угоду підписали командувач Національної гвардії України Юрій Аллер і заступник командувача Канадського командування об'єднаних операцій - начальник штабу Вільям Сеймур.

Сеймур зазначив, що Україна та Канада досягли значного успіху в двосторонньому співробітництві. "Цією угодою ми підкріплюємо наше попереднє співробітництво", - сказав він.

Нині допомога МВС від уряду Канади здійснюється через проекти Міжнародної технічної допомоги. Зокрема, проект підтримки підготовки поліцейських, посилення можливостей Нацполіції та залучення експертів канадської поліції. Загальна сума допомоги склала близько $16 млн та 8 млн канадських доларів.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів на засіданні 14 лютого схвалив програму співпраці з НАТО на 2018 рік.