Україна і Молдова розпочали процес угоди про повітряне сполучення
Представників української сторони очолив голова Державіаслужби Олександр Більчук, делегацію Молдови – заступник міністра економіки та інфраструктури Сергій Букатару.
"Під час офіційного візиту сторони попередньо погодили текст нової угоди про повітряне сполучення, обговорили процедуру вирішення спірних питань щодо конкуренції між авіаперевізниками та ліберальне формулювання статті щодо тарифів", – йдеться у повідомленні прес-центру Державіаслужби.
Зазначається, що окрема увага делегацій була зосереджена на необхідності подальшої лібералізації повітряного сполучення між країнами.
"Досягнуто домовленості щодо підписання під час наступного раунду переговорів Протоколу з планом поетапної лібералізації повітряного сполучення, а також принципами захисних заходів, необхідних для виконання зобов’язань сторін", – додали в Державіаслужбі України.
Нагадаємо,з 2014 року доля доходів від транзитних потоків в структурі доходів "Украерорух" впала з 80% до 20%.
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