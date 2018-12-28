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Україна і Молдова відкрили спільний пункт пропуску

Про початок масштабної реконструкції пункту пропуску було оголошено два роки
На українсько-молдовському кордоні відкрили новий пункт пропуску "Паланка-Маяки-Удобне".
Україна і Молдова відкрили спільний пункт пропуску Фото: з відкритих джерел

Про початок масштабної реконструкції пункту пропуску було оголошено два роки тому в ході його зустрічі з прем’єр-міністром Молдови Павелом Філіпом. 

"І сьогодні я вітаю всіх із завершенням будівництва цього сучасного європейського пункту пропуску", - заявив президент України Петро Порошенко під час відкриття пункту пропуску.

За його словами, на спільному пункті пропуску скорочується час на перетин кордону. "Спільний прикордонно-митний контроль – це захист прав і свобод людей і одночасно - це є надзвичайно ефективний захід для боротьби з контрабандою і корупцією", - сказав Порошенко.

Порошенко подякував Представництву ЄС, Місії ЄС з прикордонної допомоги Україні і Молдові, а також міжнародним організаціям з міграції за багаторічну підтримку України та Молдови у впровадженні найкращих прикордонних практик.

Додамо, польські прикордонники заявили, що пішохідний пункт пропуску на кордоні з Польщею у Львівській області "Угринів-Долгобичув" працюватиме до кінця цього року, а опісля його робота не може бути продовжена.

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28 12 2018 14:29
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