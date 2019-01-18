Україна і Німеччина домовилися про зустріч експертів з обговорення місії в Керченській протоці

"Якщо у нас буде спільне бачення, то ми зможемо далі працювати з російською стороною"

Міністри закордонних справ України та ФРН - Павло Клімкін та Гайко Маас - погодили зустріч на рівні експертів для обговорення спільного бачення моніторингової місії в Керченській протоці.

"Ми домовилися, що у нас буде зустріч експертів - притому, дуже швидко. Тут є і політичні, і юридичні, і технічні питання. Якщо у нас буде спільне бачення, то ми зможемо далі працювати з російською стороною", - сказав Павло Клімкін на спільній прес-конференції з главою МЗС ФРН Гайко Маасом у п'ятницю в Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У свою чергу міністр закордонних справ Німеччини переконаний, що вдасться домовитися про такий моніторинг. За його словами, необхідно здійснити деескалацію в регіоні Азовського моря.

"Це є осередком небезпек і для регіону, і для залучених сторін, які можуть мати довгострокові наслідки", - роз'яснив міністр.

Гайко Маас уточнив, що німецька та французька сторони готові взяти на себе витрати із забезпечення моніторингової місії.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін погодився допустити спеціалістів з Німеччини та Франції в Керченську протоку, аби побачити, як через неї проходять судна.

Раніше Меркель і президент Франції Еммануель Макрон заявили, що вимагають від президента Росії Володимира Путіна забезпечити безперешкодне проходження всіх суден через Керченську протоку і негайного звільнити українських моряків.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.