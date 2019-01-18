Україна і Німеччина домовилися про зустріч експертів з обговорення місії в Керченській протоці
"Ми домовилися, що у нас буде зустріч експертів - притому, дуже швидко. Тут є і політичні, і юридичні, і технічні питання. Якщо у нас буде спільне бачення, то ми зможемо далі працювати з російською стороною", - сказав Павло Клімкін на спільній прес-конференції з главою МЗС ФРН Гайко Маасом у п'ятницю в Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
У свою чергу міністр закордонних справ Німеччини переконаний, що вдасться домовитися про такий моніторинг. За його словами, необхідно здійснити деескалацію в регіоні Азовського моря.
"Це є осередком небезпек і для регіону, і для залучених сторін, які можуть мати довгострокові наслідки", - роз'яснив міністр.
Гайко Маас уточнив, що німецька та французька сторони готові взяти на себе витрати із забезпечення моніторингової місії.
Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін погодився допустити спеціалістів з Німеччини та Франції в Керченську протоку, аби побачити, як через неї проходять судна.
Раніше Меркель і президент Франції Еммануель Макрон заявили, що вимагають від президента Росії Володимира Путіна забезпечити безперешкодне проходження всіх суден через Керченську протоку і негайного звільнити українських моряків.
Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.
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