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Україна і Польща домовились про співпрацю у реалізації інфраструктурних проектів

Зокрема, Парубій з Кухцінським обговорили проект міжнародного транспортного коридору Via Carpatia
Голова Верховної Ради Андрій Парубій обговорив з маршалком польського Сейму Мареком Кухцінським перспективи реалізації кількох інфраструктурних проектів.
Україна і Польща домовились про співпрацю у реалізації інфраструктурних проектів Фото: iportal.rada.gov.ua

Про це повідомили у прес-службі апарату Верховної Ради.

Парубій з Кухцінським обговорювали проект міжнародного транспортного коридору Via Carpatia.

"Власне домовились, щоб польська і українська сторона синхронно могли співпрацювати у цьому проекті, і кожний з національних урядів міг виділяти кошти на його реалізацію", – сказав Парубій.

Він нагадав, що у змінах до держбюджету уряд запропонував передбачити кошти на гілку від Львова до Вінниці й Одеси, яка має поєднуватися з базовою гілкою Via Carpatia, що йде з півдня на північ.

"Домовились реалізувати кілька інфраструктурних проектів між Україною і Польщею, щоб дати приклад тіснішої співпраці. Наші плани полягають в тому, щоб до загальної стратегії розвитку Карпатського регіону максимально залучити кошти ЄС - у цьому є величезний інтерес і України, і нашого регіону", – підкреслив голова Верховної Ради.

Кухцінський наголосив на важливості розширення співпраці між Україною та Польщею у різних сферах.

"Ми співпрацюємо в рамках усієї Європи. Треба заохочувати парламенти до тісніших форм співробітництва, не лише на рівні самітів", – сказав він.

Кухцінський запропонував декілька напрямків взаємодії, зокрема щодо перетину кордонів.

"Незважаючи на те, що безвіз діє вже декілька днів, відчувається відсутність достатньої кількості пунктів пропуску на кордонах", – зауважив він.

Також, за словами Кухцінського, інфраструктура Карпатського регіону потребує розвитку. Він запропонував об’їхати кордони за участю керівників держав, провести зустрічі та обговорити питання інфраструктури, безпеки, міграції тощо.

Нагадаємо, Угорщина виділила Україні € 50 млн кредиту на розвиток прикордонної інфраструктури.

Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський вважає, що на відновлення інфраструктури Донбасу після війни знадобиться більш ніж $20 млрд.

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25 06 2017 23:40
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