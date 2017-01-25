Україна і Польща мають разом розслідувати акти вандалізму проти історичної пам'яті, - Наливайченко

Наливайченко закликав встановити не лише виконавців злочину проти історичної пам‘яті а й з‘ясувати організаторів і замовників цього акту вандалізму

Україна та Польща мають разом розслідувати злочини і акти вандалізму проти історичної пам'яті двох народів.

Так лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко відреагував в ефірі "Еспресо ТВ" на сплюндрування українського та польського меморіалів жертв НКВС у Биківні під Києвом.

"Це ляпас правоохоронній системі. Сьогодні ж має бути доповідь від правоохоронців, що порушили кримінальне впровадження і почали працювати над розкриттям цього злочину. Обов‘язково потрібно залучити польську сторону до розслідування. Саме так ми працювали з Володимиром В'ятровичем, саме так взаємодіяли інституції націоналтної пам'яті", - наголосив екс-глава СБУ і підкреслив, що за його каденції у Службі безпеки саме так і робили.

"Хто оплатив, хто надавав інструкції, хто надсилав у Биківню, бо там святе місце для українців. Там, у Биківні, ще з 30- х років розстрілювали наших родичів, а польські офіцери пізніше потрапили у колесо цієї каральної машини. Це злочин на українській землі і проти українського кладовища, але інформування польської сторони має бути обов‘язковим", - наголосив Наливайченко.

Нагадаємо, що голова Інституту національної пам’яті Володимир В'ятрович на сторінці у Facebook повідомив, що у селі Биківня Київської області невідомі пошкодили пам’ятники на місці поховань жертв НКВС на території меморіалу "Биківнянські могили".

"Плюндрування пам'ятників у Биківні — провокація, яку намагалися представити як польську відповідь за Гуту Пеняцьку. Але вандалізм вчинений над польською частиною меморіалу виявив, що справжнім його виконавцем є третя сторона, зацікавлена в загостренні стосунків між українцями і поляками. Цей випадок має спонукати українців та поляків об'єднати зусилля не лише для захисту своїх пам'яток, але й щоб не допустити сіяння незгоди між нашими народами", - повідомив В. В'ятрович.