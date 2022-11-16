Україна і Польща почали переговори про запровадження спільного контролю на кордоні

Делегації України та Польщі розпочали у Варшаві перший раунд перемовин щодо впровадження спільного митного та прикордонного контролю.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

Попередньо така угода має визначити правила роботи спільних пунктів пропуску, обміну інформацією між контролюючими службами, принципи протидії нелегальній міграції, проведення спільних патрулів. Також проєкт передбачає можливість контрольними службами двох країн делегувати одна одній виконання своїх службових повноважень та функцій.

Спільний контроль на кордоні повинен спростити та пришвидшити його перетин для міжнародних перевізників і приватних осіб. Після підписання угоди Україна стане країною, яка не входить до складу Євросоюзу, але має подібні пункти пропуску з країною-членом ЄС.

Розпочатий у середу перший раунд перемовин триватиме два дні і має завершиться напрацюванням базової редакції документу.

У Міністерстві інфраструктури нагадали, що загальний товарообіг між Україною і Польщею за 10 місяців 2022 року склав понад 10,3 млрд доларів, а за весь минулий рік – майже 10,2 млрд дол.

Раніше повідомлялось, що Укрзалізниця запускає новий прямий рейс до Польщі з Харкова.