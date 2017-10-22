Україна і Польща погодили відкриття чотирьох нових КПП на кордоні

Два у Львівській області та по одному на Волині й Закарпатті

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій та маршалок польського Сейму Марек Кухцінський узгодили відкриття нових пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.

"Ми сьогодні домовились, що наступним нашим етапом під час наступного приїзду будуть ще чотири пункти переходу через кордон – на Закарпатті, два на Львівщині і ще один перехід на Волині", – заявив Парубій в неділю, 22 жовтня, під час візиту до Польщі, повідомляє DW з посиланням на "Інтерфакс".

За його словами, планується відкрити пункти пропуску Боберка-Смольник та Лопушанка-Міхновець на Львівщині, Адамчуки-Збережа на Волині та Лубня-Волосате на Закарпатті.

Голова українського парламенту разом з польським колегою у неділю оглянули ділянку кордону з боку Польщі, де планується збудувати пункт пропуску "Нижанковичі-Мальховіце". Як повідомив Парубій, завершення будівництво цього переходу планується до 2020 року, однак нинішнім завданням є зробити це швидше. На будівництво цього пункту пропуску, за його словами, у бюджеті на наступний рік польське керівництво заклало 100 мільйонів злотих (більше 700 мільйонів гривень у перерахунку).

Зараз, за даними Державної прикордонної служби України, на українсько-польському кордоні діють 14 пунктів пропуску: вісім автомобільних і шість залізничних.

Нагадаємо, за чотири місяці та один тиждень з моменту впровадження безвізового режиму за біометричними паспортами до Європи з’їздили майже 295 тисяч українців.