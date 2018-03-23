Україна і Польща розпочнуть кампанію щодо легального працевлаштування українців

Головним партнером Польсько-української господарчої палати щодо цієї кампанії в Україні буде Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування

В Україні та Польщі з квітня розпочнеться широка кампанія “Партнерство і працевлаштування”, яка матиме на меті популяризувати легальне і без порушень законодавства працевлаштування українців в РП.

Про це в коментарі "Укрінформу" розповів голова Польсько-української господарчої палати, екс-міністр економіки Польщі Яцек Пєхота.

"Кампанією ми хочемо протидіяти патологіям під час рекрутації працівників в Україні, а з іншого боку в Польщі боротися з випадками, коли посередники не дотримуються умов працевлаштування у питаннях грошової винагороди, соціального забезпечення, вже не кажучи про випадки нелегального працевлаштування", - зазначив Пєхота.

За його словами, головним партнером Польсько-української господарчої палати щодо цієї кампанії в Україні буде Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування. Пєхота зазначив, що до неї залучатимуться й державні органи, зокрема Державна інспекція праці Польщі.

"Зараз ми збираємо партнерів для цієї кампанії - організації, фірми, людей доброї волі, які хочуть, аби працевлаштування українців за кордоном відбувалося прозоро, чітко, у відповідності до закону по обидва боки кордону", - констатував голова Польсько-української господарчої палати.

Пєхота повідомив, що робоча назва кампанії "Партнерство і працевлаштування", де партнерство означає польсько-українську співпрацю, а працевлаштування - легальність дій.

Він зауважив, що кампанія не обмежуватиметься у часі, і проводитиметься тривалий час у формі семінарів, круглих столів, конференцій, під час яких усі зможуть викласти свою думку щодо покращення ситуації у контексті боротьби з порушеннями при працевлаштуванні.

Офіційно кампанію започаткують під час балтійського бізнес форуму (Baltic Bisiness Forum) у місті Свіноуйсцє 18-20 квітня.

Нагадаємо, на початку березня головний інспектор праці Вєслав Лищек відкрив спеціальну інфолінію для громадян України, які працюють у Польщі.

Зазначимо, загалом кількість громадян України, які мають дозволи на проживання в Польщі (тимчасові або постійні), перевищила 150 тисяч.