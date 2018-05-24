Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Україна і Румунія планують підписати Протокол про порозуміння щодо Закону "Про освіту"

Протокол стосуватиметься мовної статті Закону
Україна та Румунія планують підписати Протокол про порозуміння, в якому закріплюватимуться позиції щодо імплементації мовної статті Закону "Про освіту".
Україна і Румунія планують підписати Протокол про порозуміння щодо Закону "Про освіту" Фото: facebook.com/pg/UAMON

Про це йшлося під час зустрічі міністра освіти і науки України Лілії Гриневич з міністром національної освіти Румунії Валентином Попою сьогодні, 24 травня 2018 року, в Парижі.

"Закон "Про освіту" включає європейські цінності в національну систему освіти, зокрема положення, які дозволяють національним меншинам вивчати свою мову та навчатися нею. Водночас Закон забезпечує роль державної мови як інструменту соціальної єдності та цілісності. Нашою метою є надання рівних можливостей всім українським школярам. Закон виправляє нинішню дискримінаційну ситуацію, коли діти національної меншини мають дуже низький рівень володіння українською. Це означає, що вони не мають доступу до подальшої освіти в Україні, не мають доступу до роботи, не мають доступу до основних соціальних послуг у всій країні. Їм доводиться або переїжджати за кордон, або залишатися замкненими в своїх громадах", – зазначила Лілія Гриневич.

Під час зустрічі також йшлося про посилення співпраці між країнами у сфері розвитку цифрової освіти.

"Нам дуже цікавий саме румунський досвід розвитку електронних підручників – ви маєте значний прогрес у цій сфері. Ми ж тільки починаємо працювати у цьому напрямі. Цього року вперше виділено гроші на державному рівні – 46 млн – на закупівлю е-підручників та 54,6 млн на створення національної освітньої платформи", – розповіла міністр.

Нагадаємо, в березні заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль повідомила, що з угорською громадою на Закарпатті було досягнуто взаєморозуміння щодо мови навчання у школах.

У квітні міністр освіти України Лілія Гриневич та її болгарський колега Красімір Валчев підписали декларацію щодо імплементації мовної статті закону "Про освіту" та гарантування прав болгарської меншини в Україні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 05 2018 20:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.