Україна і Румунія планують підписати Протокол про порозуміння щодо Закону "Про освіту"

Україна та Румунія планують підписати Протокол про порозуміння, в якому закріплюватимуться позиції щодо імплементації мовної статті Закону "Про освіту".

Про це йшлося під час зустрічі міністра освіти і науки України Лілії Гриневич з міністром національної освіти Румунії Валентином Попою сьогодні, 24 травня 2018 року, в Парижі.

"Закон "Про освіту" включає європейські цінності в національну систему освіти, зокрема положення, які дозволяють національним меншинам вивчати свою мову та навчатися нею. Водночас Закон забезпечує роль державної мови як інструменту соціальної єдності та цілісності. Нашою метою є надання рівних можливостей всім українським школярам. Закон виправляє нинішню дискримінаційну ситуацію, коли діти національної меншини мають дуже низький рівень володіння українською. Це означає, що вони не мають доступу до подальшої освіти в Україні, не мають доступу до роботи, не мають доступу до основних соціальних послуг у всій країні. Їм доводиться або переїжджати за кордон, або залишатися замкненими в своїх громадах", – зазначила Лілія Гриневич.

Під час зустрічі також йшлося про посилення співпраці між країнами у сфері розвитку цифрової освіти.

"Нам дуже цікавий саме румунський досвід розвитку електронних підручників – ви маєте значний прогрес у цій сфері. Ми ж тільки починаємо працювати у цьому напрямі. Цього року вперше виділено гроші на державному рівні – 46 млн – на закупівлю е-підручників та 54,6 млн на створення національної освітньої платформи", – розповіла міністр.

Нагадаємо, в березні заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль повідомила, що з угорською громадою на Закарпатті було досягнуто взаєморозуміння щодо мови навчання у школах.

У квітні міністр освіти України Лілія Гриневич та її болгарський колега Красімір Валчев підписали декларацію щодо імплементації мовної статті закону "Про освіту" та гарантування прав болгарської меншини в Україні.