Україна і Саудівська Аравія домовились спростити візовий режим

Україна і Саудівська Аравія домовилися про спрощення візового режиму.

Про це повідомив Президент України Петро Порошенко, пише УНІАН.

Домовленість буда досягнута під час зустрічі Президента України з королем Салманом бін Абдулазізом Аль Саудом.

"Досягнуті дуже важливі домовленості про спрощення візового режиму. Я з подивом дізнався про те, що на сьогодні візи до Саудівської Аравії є найдорожчими серед всіх країн світу для українців, і відповідно, візи в Україну — найдорожчі для саудитів. Ми з королем, з його величністю, домовилися про те, що ми рішуче знижуємо ставки плати зборів за візи і рухаємося, щоб забезпечити і полегшити people to people contact, полегшити можливості для бізнесменів, підприємців, туристів", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, влада Саудівської Аравії має намір розвивати і зміцнювати туризм (в тому числі послуги для паломників у Мекку), щоб знизити залежність економіки від падіння цін на нафту.