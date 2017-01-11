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Україна і Саудівська Аравія домовились спростити візовий режим

Домовленість буда досягнута під час зустрічі Президента України з королем Салманом бін Абдулазізом Аль Саудом
Україна і Саудівська Аравія домовилися про спрощення візового режиму.
Україна і Саудівська Аравія домовились спростити візовий режим Саудівська Аравія. Фото: afsusa.org

Про це повідомив Президент України Петро Порошенко, пише УНІАН.

Домовленість буда досягнута під час зустрічі Президента України з королем Салманом бін Абдулазізом Аль Саудом.

"Досягнуті дуже важливі домовленості про спрощення візового режиму. Я з подивом дізнався про те, що на сьогодні візи до Саудівської Аравії є найдорожчими серед всіх країн світу для українців, і відповідно, візи в Україну — найдорожчі для саудитів. Ми з королем, з його величністю, домовилися про те, що ми рішуче знижуємо ставки плати зборів за візи і рухаємося, щоб забезпечити і полегшити people to people contact, полегшити можливості для бізнесменів, підприємців, туристів", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, влада Саудівської Аравії має намір розвивати і зміцнювати туризм (в тому числі послуги для паломників у Мекку), щоб знизити залежність економіки від падіння цін на нафту.

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01 11 2017 17:48
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