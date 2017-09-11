Україна і Сербія мають терміново зняти напругу у двосторонніх відносинах, - Лубківський

За словами Лубківського, варто терміново провести консультації МЗС і силовиків двох країн для унеможливлення участі сербських найманців у агресії проти України

Повноважний посол, координатор Руху "Справедливість" Маркіян Лубківський переконаний, що Україна і Сербія повинні "зупинити публічну перепалку".

Цьому допомогла б або телефонна розмова, або й зустріч міністрів закордонних справ України та Сербії Павла Клімкіна та Івіци Дачича.

"Потрібно зупинити публічну перепалку, перейшовши до вирішення питань, які хвилюють дві сторони, дипломатичними каналами", - переконаний Лубківський. Треба опустити м'яча на землю, як кажуть на Балканах.

За словами Лубківського, варто терміново провести консультації МЗС і силовиків двох країн для унеможливлення участі сербських найманців у агресії проти України.

Лубківський також нагадав, що на 13 листопада заплановано зустріч у Бєлграді спеціального представника США Курта Волкера з помічником президента РФ Владиславом Сурковим. Тому, на думку дипломата, розпалювати пристрасті не варто, а варто сконцентруватися на досягненні з допомогою американських партнерів позитивних результатів для України.

Нагадаємо, що посол України у Белграді Олександр Олександрович в інтерв'ю Balkan Insight заявив, що Сербія недостатньо реагує на факти участі своїх громадян у військових діях на Донбасі на боці терористів "ДНР" і "ЛНР".

У Міністерстві закордонних справ країни заявили, що посол України робить цілеспрямовані спроби погіршення відносин Сербії з Росією.

Лідер опозиційної Сербської радикальної проросійської партії Воїслав Шешель закликав уряд оголосити персоною нон грата посла України в Белграді Олександра Олександровича.