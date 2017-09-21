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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Україна і ще чотири країни підписали меморандум щодо розслідування MH17

Підписанти сповнені рішучості притягти винних до відповідальності
Нідерланди, Австралія, Бельгія, Малайзія і Україна в середу, 20 вересня, підписали меморандум, в якому підтвердили свою політичну підтримку і прихильність до співробітництва у справі про катастрофу MH17 на Донбасі.
Україна і ще чотири країни підписали меморандум щодо розслідування MH17 Фото: ВВС

Про це заявили в МЗС Нідерландів.

Відзначається, що п'ять країн вже працюють разом у Спільній слідчій групі (ССД) щодо  розслідування катастрофи.

"Підписавши цю письмову угоду, вони взяли на себе довгострокову прихильність судовому переслідуванню і судовому розгляду щодо осіб, обвинувачених в аварії рейсу MH17, погодившись продовжити співпрацю в рамках реалізації резолюції 2166 Ради Безпеки ООН", - йдеться в заяві.

"Країни ССД сповнені рішучості притягти винних до відповідальності. Ця письмова угода є переконливим доказом цього", - підкреслив лава МЗС Нідерландів Берт Кундерс.

Нагадаємо, міністр безпеки та юстиції Нідерландів Стеф Блок, виступаючи 6 вересня в парламенті, заявив, що судовий процес над підозрюваними у збитті літака "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17 відбудеться у суді міста Гаага.

17 липня 2014 року російські військові збили пасажирський лайнер "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній із 298 пасажирами на борту, в тому числі 80 дітей. Літак упав поблизу Тореза Донецької області. СБУ з'ясувала, що ракета, якою був збитий "Боїнг" випустили поблизу міста Сніжне.

За даними міжнародних журналістів-розслідувачів з Bellingcat, відповідальність за відправлення військової техніки, з якої згодом було збито Boeing-777 рейсу МН-17 в небі над Донбасом, повністю лежить на командуванні збройних сил Росії.

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