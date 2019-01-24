Україна і Швейцарія підписали угоду про уникнення подвійного оподаткування

“Укладення цього Протоколу спрямоване на уникнення подвійного оподаткування доходів фізичних і юридичних осіб, які виникають на територіях обох країн"

Під час форуму в Давосі підписано Протокол між Україною і Швейцарією про внесення змін до Конвенції про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і на капітал та Протоколу до неї.

У присутності Президента Петра Порошенка підписи під документом поставили міністр фінансів Оксана Маркарова та новопризначений Президент Швейцарії Улі Маурер, повідомляє прес-служба глави держави.

“Укладення цього Протоколу спрямоване на уникнення подвійного оподаткування доходів фізичних і юридичних осіб, які виникають на територіях обох країн. Це досягатиметься як шляхом розподілу права оподаткування окремих видів доходів між Україною та Швейцарією в залежності від місця їх виникнення, так і шляхом врахування у податкових зобов’язаннях платника податку однієї держави сум податків, сплачених на території іншої держави”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що положення проекту Протоколу відповідають вимогам Модельної конвенції ОЕСР та новітнім стандартам ОЕСР – правилам протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування (Action Plan BEPS).

Нагадаємо, що у присутності Президента України Петра Порошенка в Давосі відбулось підписання Угоди між норвезькою компанією NBT, французькою компанію Total Eren та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо проекту "Сиваш".