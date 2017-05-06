БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ межах робочого візиту до Таїланду міністр закордонних справ Павло Клімкін підписав Торговельну угоду із міністром закордонних справ Таїланду Доном Прамудвінаєм.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна і Таїланд підписали Торговельну угоду
Також був підписаний договір про правову допомогу у кримінальних справах
Фото: twitter.com/MFAThai
Про це голова МЗС України написав на своїй сторінці у Twitter.
"Підписали Торговельну угоду між Україною і Таїландом та договір про правову допомогу у кримінальних справах. Багато ідей та спільних справ попереду", – написав Клімкін.
Фото: twitter.com/MFAThai
Фото: twitter.com/MFAThai
Нагадаємо, від 22 травня для України офіційно став відкритим ринок Китаю для експорту яловичини.
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