Україна і Таїланд підписали Торговельну угоду

Також був підписаний договір про правову допомогу у кримінальних справах

У межах робочого візиту до Таїланду міністр закордонних справ Павло Клімкін підписав Торговельну угоду із міністром закордонних справ Таїланду Доном Прамудвінаєм.

Про це голова МЗС України написав на своїй сторінці у Twitter.

"Підписали Торговельну угоду між Україною і Таїландом та договір про правову допомогу у кримінальних справах. Багато ідей та спільних справ попереду", – написав Клімкін.



Фото: twitter.com/MFAThai



Фото: twitter.com/MFAThai

Нагадаємо, від 22 травня для України офіційно став відкритим ринок Китаю для експорту яловичини.