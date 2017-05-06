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Україна і Таїланд підписали Торговельну угоду

Також був підписаний договір про правову допомогу у кримінальних справах
У межах робочого візиту до Таїланду міністр закордонних справ Павло Клімкін підписав Торговельну угоду із міністром закордонних справ Таїланду Доном Прамудвінаєм.
Україна і Таїланд підписали Торговельну угоду Фото: twitter.com/MFAThai

Про це голова МЗС України написав на своїй сторінці у Twitter.

"Підписали Торговельну угоду між Україною і Таїландом та договір про правову допомогу у кримінальних справах. Багато ідей та спільних справ попереду", – написав Клімкін.


Фото: twitter.com/MFAThai


Фото: twitter.com/MFAThai

Нагадаємо, від 22 травня для України офіційно став відкритим ринок Китаю для експорту яловичини.

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05 06 2017 18:10
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