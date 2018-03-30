Україна і Туреччина обговорили прискорення підписання Угоди про вільну торгівлю

Міністр закордонних справ України обговорив у Туреччині також ситуацію на Донбасі та в окупованому Криму

30 березня 2018 року у рамках офіційного візиту Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна до Туреччини відбулося Шосте засідання Спільної групи стратегічного планування (СГСП) під співголовуванням глав зовнішньополітичних відомств двох країн.

Зазначене засідання є підготовчим етапом до проведення Сьомого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною на рівні президентів, повідомляє прес-служба українського МЗС.

"Під час СГСП міністри здійснили огляд стану виконання домовленостей, досягнутих на найвищому рівні, а також окреслили перспективи подальших дій. Вони відзначили, що стратегічний діалог між Україною та Туреччиною набуває вагомої практичної складової за рахунок динамічного розвитку взаємодії у різноманітних секторах економіки. Особливе значення мають конкретні проекти у стратегічно важливих сферах, насамперед в оборонно-промисловій та авіакосмічній", – інформує МЗС України.

Міністри наголосили на прагматизації та економізації українсько-турецьких відносин. У цьому контексті глави МЗС обговорили подальші кроки з прискорення підписання на взаємовигідних умовах Угоди про вільну торгівлю.

Сторони констатували суттєву активізацію взаємодії у гуманітарному вимірі, зокрема було відзначено започаткування вивчення української мови в турецьких університетах.

Обговорюючи українсько-турецьке співробітництво в рамках міжнародних організацій, Павло Клімкін підкреслив конструктивний характер двостороннього співробітництва на платформах ООН, ОБСЄ, Ради Європи, а також по лінії НАТО.

"Було також обговорено ситуацію на Донбасі та в окупованому Криму. У цьому контексті Міністр закордонних справ України подякував турецькій стороні за незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України у її міжнародно визнаних кордонах. Окремий наголос був зроблений на консолідації зусиль з метою захисту прав кримських татар, які потерпають під тиском окупаційних властей в Криму. У цілому сьогоднішня зустріч підтвердила, що обидві сторони налаштовані на конкретні результати взаємодії і надалі у своїх відносинах сповідуватимуть принципи взаємної поваги та підтримки", – повідомляють у МЗС.

Нагадаємо, у Стамбульському університеті відкрили спеціальність "українська мова та література".