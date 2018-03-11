Україна і Туреччина підписали документи про двосторонню співпрацю

У межах офіційного візиту президента Петра Порошенка до Туреччини в суботу, 3 листопада, було підписано низку двосторонніх документів.

Зокрема, президент України Петро Порошенко та президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган підписали "Спільну заяву за результатами Сьомого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Турецькою Республікою", повідомляють у прес-службі глави України.

Окрім того, генеральний директор ДУ "Укроборонпром" Павло Букін та президент з питань оборонної промисловості Турецької Республіки Ісмаїл Демір підписали "Меморандум між ДК "Укроборонпром" та Державним агентством з питань оборонної промисловості Турецької Республіки щодо взаємних банківських гарантій". Документ визначає умови виконання договірних зобов'язань між ДК "Укроборонпром" та Державним агентством з питань оборонної промисловості Турецької Республіки, зокрема в контексті регулювання порядку отримання банківських гарантій, необхідних для реалізації проектів у сфері оборонної промисловості. Меморандум закріплює домовленості сторін про реалізацію контрактів у сфері оборонної промисловості без необхідності отримання банківських гарантій, якщо сума становить менше $10 млн.

Також була укладена "Угода про співробітництво у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Турецької Республіки", яку своїми підписами скріпили перший віце-прем'єр-міністр України – міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів та голова Управління Турецького агентства співробітництва і координації Сердар Чам. Угода створить правові основи для заснування Управлінням Турецького агентства співробітництва та координації Офісу координації програм в Україні з метою розвитку плідної співпраці в економічних та соціальних сферах між урядами двох країн. Особлива увага приділятиметься проектам (програмам) технічного та фінансового співробітництва, спрямованим на розвиток освітньої інфраструктури, соціального обслуговування, сільського господарства, туристичних та виробничих секторів держав, а також підвищення рівня інституціоналізації в секторі державного управління.



Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, у Стамбулі завершилася зустріч президентів Туреччини і України Реджепа Таїпа Ердогана і Петра Порошенка. Турецький лідер запевнив, зокрема, що позиція Туреччини полягає у підтримці суверенітету, незалежності, територіальної цілісності та політичної єдності України.