Україна і Туреччина разом будуватимуть військово-транспортний літак Ан-188

Передбачається, що літак зможе перевозити військову техніку всіх видів, військове та будівельне обладнання, вертольоти, до 300 солдат, а також гуманітарні вантажі

Україна і Туреччина реалізовуватимуть спільний проект зі створення військово-транспортного літака Ан-188.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко.

"АН-188 – перспективний військово-транспортний турбореактивний літак, який відповідає стандартам НАТО. І Україна та Туреччина розпочинають роботу над спільним проектом із його створення. Проект АН-188 – це новітні технологічні та технічні рішення", – зазначив президент.



Фото: ukroboronprom.com.ua

Як повідомляють в "Укроборонпромі", рішення прийняли під час міжнародного аерокосмічного салону Eurasia-2018, на якому авіабудівну галузь України представляв ДП "Антонов", що входить до складу ДК "Укроборонпром".

"Проект військово-транспортного літака передбачає повну вестернізацію всіх комплектуючих, впровадження сучасних та надійних технічних рішень, а також повну відповідність стандартам НАТО, як в частині обладнання, так і в питанні тактики застосування літака. Закладені у проект рішення дозволяють створити перспективний військово-транспортний турбореактивний літак вантажопідйомністю до 50 т.", – зазначають в "Укроборонпромі".

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Передбачається, що літак зможе перевозити військову техніку всіх видів, військове та будівельне обладнання, вертольоти, до 300 солдат, а також гуманітарні вантажі, палети та контейнери.

Ан-188 матиме можливість базуватися на різних аеродромах, зокрема на ґрунтових, та сідати на короткі смуги завдовжки лише 600-800 м.

"Це значно розширює кількість аеродромів, з яких він може застосовуватись, що забезпечує високу ефективність нової машини. Окрім того, проект передбачає використання економічних сучасних турбореактивних двигунів, які забезпечують не тільки високу швидкість, але й значну дальність польоту", – наголошують у компанії.

"Новий літак впевнено виведе українсько-турецький проект у перелік світових лідерів. За результатами переговорів з турецькою делегацією, яку очолював заступник секретаря оборонної промисловості доктор Ісмаїл Демір, було прийнято рішення щодо переходу до практичної реалізації проекту вже найближчим часом", – заявив Генеральний директор ДК "Укроборонпром" Павло Букін.

Нагадаємо, державний концерн "Укроборонпром" у 2017 році передав до Збройних сил України, Нацгвардії та інших силових структур 3 673 одиниць військової техніки та озброєння.