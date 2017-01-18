Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Україна і Туреччина вже погодили 20 тис позицій з угоди про ЗВТ

Переговорні групи з цього питання весь час контактують
Україна та Туреччина вже погодили 20 тисяч позицій щодо угоди про зону вільної торгівлі.
Україна і Туреччина вже погодили 20 тис позицій з угоди про ЗВТ Фото: unian.ua

Переговорні групи з цього питання весь час контактують. Зокрема, завтра повинен відбутися черговий раунд переговорів між експертами у форматі відеоконференції.

"На сьогодні залишилися неходженими деякі чутливі групи товарів. Кількісний вимір: з 22 тис. позицій, які мають бути охоплені угодою про зону вільної торгівлі, непогодженими залишилися близько 1800 позицій", - заявив посол України у Туреччині Андрій Сибіга під час виступу в рамках проекту "Дипломатія без кордонів", повідомляє "Укрінформ".

Нагадаємо, у березні минулого року Президент Петро Порошенко обговорив із прем'єр-міністром Туреччини Ахметом Давутоглу перспективи співпраці між двома країнами в торговельно-економічній сфері, галузі інвестицій, енергетики та транспорту.

Туреччина готова підписати з Україною угоду про зону вільної торгівлі, але не хоче включати до неї розділ щодо сільського господарства.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 01 2017 16:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відставки 2016: Реформували та не виреформували

Відставки 2016: Реформували та не виреформували

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat