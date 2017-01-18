Україна і Туреччина вже погодили 20 тис позицій з угоди про ЗВТ

Переговорні групи з цього питання весь час контактують

Україна та Туреччина вже погодили 20 тисяч позицій щодо угоди про зону вільної торгівлі.

Переговорні групи з цього питання весь час контактують. Зокрема, завтра повинен відбутися черговий раунд переговорів між експертами у форматі відеоконференції.

"На сьогодні залишилися неходженими деякі чутливі групи товарів. Кількісний вимір: з 22 тис. позицій, які мають бути охоплені угодою про зону вільної торгівлі, непогодженими залишилися близько 1800 позицій", - заявив посол України у Туреччині Андрій Сибіга під час виступу в рамках проекту "Дипломатія без кордонів", повідомляє "Укрінформ".

Нагадаємо, у березні минулого року Президент Петро Порошенко обговорив із прем'єр-міністром Туреччини Ахметом Давутоглу перспективи співпраці між двома країнами в торговельно-економічній сфері, галузі інвестицій, енергетики та транспорту.

Туреччина готова підписати з Україною угоду про зону вільної торгівлі, але не хоче включати до неї розділ щодо сільського господарства.