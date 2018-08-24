Україна і Великобританія обговорили спільне виробництво зброї та військової техніки
Про це повідомляють у прес-службі віце-прем'єр-міністра України.
"Ми вважаємо, що українсько-британське військово-технічне співробітництво, особливо в галузі виробництва високотехнологічної зброї, має значний потенціал", – підкреслила Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Під час зустрічі було також зазначено, що співробітництво України з НАТО залишається наріжним каменем національної безпеки України. Державний міністр граф Хоу висловив впевненість, що результати останнього Саміту НАТО в контексті євроатлантичних прагнень України є надзвичайно позитивними для України та союзників.
Віце-прем’єр-міністр подякувала за те, що політичний та військовий діалог двох країн залишається надійним, за допомогу Україні в оборонному плануванні, розвитку бойових можливостей Збройних Сил, підготовку українських військовослужбовців, а також участь британських десантників у параді на честь 27-ї річниці незалежності України. Окремо вона подякувала уряду Великобританії за рішення про продовження до 2020 року операції "ОРБІТАЛ", розпочатої у 2015 році, та розширення підготовки українських військових до оперативного рівня.
За словами Віце-прем'єр-міністра, не менш важливим для України є продовження навчальних програм для українських військових у британських оборонних навчальних закладах. З 2014 року 35 українських офіцерів завершили річні програми, і українська сторона сподівається, що ця кількість зростатиме. Від 2014 року для забезпечення першочергових потреб Збройних Сил України британська сторона надала матеріально-технічну допомогу ЗСУ на загальну суму понад $5 млн.
Іванна Климпуш-Цинцадзе також висловила вдячність уряду Великої Британії у сприянні проведення реформ в оборонно-безпековій сфері України, зокрема відзначивши вагомий внесок британського радника високого рівня Генерала Ніка Паркера.
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