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Україна і Великобританія обговорили спільне виробництво зброї та військової техніки

Українська сторона вважає: таке співробітництво має значний потенціал
Віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе обговорила із заступником голови Палати лордів, Державним міністром з питань оборони Великої Британії графом Хоу (Фредерік Річард Пенн Керзон) перспективи спільного виробництва зброї та військової техніки на території України за участю британських компаній.
Україна і Великобританія обговорили спільне виробництво зброї та військової техніки Фото: kmu.gov.ua

Про це повідомляють у прес-службі віце-прем'єр-міністра України.

"Ми вважаємо, що українсько-британське військово-технічне співробітництво, особливо в галузі виробництва високотехнологічної зброї, має значний потенціал", – підкреслила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Під час зустрічі було також зазначено, що співробітництво України з НАТО залишається наріжним каменем національної безпеки України. Державний міністр граф Хоу висловив впевненість, що результати останнього Саміту НАТО в контексті євроатлантичних прагнень України є надзвичайно позитивними для України та союзників.

Віце-прем’єр-міністр подякувала за те, що політичний та військовий діалог двох країн залишається надійним, за допомогу Україні в оборонному плануванні, розвитку бойових можливостей Збройних Сил, підготовку українських військовослужбовців, а також участь британських десантників у параді на честь 27-ї річниці незалежності України. Окремо вона подякувала уряду Великобританії за рішення про продовження до 2020 року операції "ОРБІТАЛ", розпочатої у 2015 році, та розширення підготовки українських військових до оперативного рівня.

За словами Віце-прем'єр-міністра, не менш важливим для України є продовження навчальних програм для українських військових у британських оборонних навчальних закладах. З 2014 року 35 українських офіцерів завершили річні програми, і українська сторона сподівається, що ця кількість зростатиме. Від 2014 року для забезпечення першочергових потреб Збройних Сил України британська сторона надала матеріально-технічну допомогу ЗСУ на загальну суму понад $5 млн.

Іванна Климпуш-Цинцадзе також висловила вдячність уряду Великої Британії у сприянні проведення реформ в оборонно-безпековій сфері України, зокрема відзначивши вагомий внесок британського радника високого рівня Генерала Ніка Паркера.

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