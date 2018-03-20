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Україна і Великобританія посилять співпрацю в області кібербезпеки

Україна посилює міжвідомче співробітництво з Великобританією у сфері протидії кіберзагрозами
Представники України та Великобританії провели консультації в Лондоні щодо посилення співробітництва в галузі кібербезпеки.
Україна і Великобританія посилять співпрацю в області кібербезпеки Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє прес-служба МЗС України в Twitter.

"Україна посилює міжвідомче співробітництво з Великобританією у сфері протидії кіберзагрозами. Перші консультації між Україною і Великобританією почалися сьогодні у Лондоні", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Сенат США було внесено законопроект про посилення співпраці між Україною та США у сфері кібербезпеки.

Документ спрямований на надання допомоги Україні в удосконаленні власної стратегії кібербезпеки, зокрема, що стосується посилення захисту комп’ютерних мереж органів державної влади та зменшення залежності України від російських інформаційних та комунікаційних технологій.

Для набуття чинності документ має бути підтриманий Сенатом і підписаний президентом США.

Нагадаємо, раніше Палата представників Конгресу США прийняла більшістю голосів законопроект "Про співпрацю з Україною в питаннях кібербезпеки".

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20 03 2018 07:53
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