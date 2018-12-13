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Україна і Євросоюз підписали угоду щодо електронного урядування

ЄС високо оцінює досягнутий Україною прогрес у розвитку електронного урядування протягом останніх років
Євросоюз і Україна у четвер, 13 грудня, підписали угоду щодо співробітництва у сфері електронного урядування.
Україна і Євросоюз підписали угоду щодо електронного урядування Фото: з вільних джерел

Повідомлення про це розміщено на сторінці Місії України при ЄС у мережі Facebook, інформує "Укрінформ".

"Голова Агентства електронного урядування України Олександр Риженко та Генеральний Директор Європейської Комісії з інформатизації Гертруда Інгестад підписали Адміністративну домовленість щодо співробітництва у сфері розвитку електронного урядування. Україна вперше отримає доступ до програми ЄС ISA², яка опікується розробкою єдиних стандартів надання електронних послуг", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що приєднання до згаданої програми дозволить впроваджувати в Україні електронні послуги, що відповідатимуть стандартам ЄС, та забезпечити інтероперабельність обміну даними як усередині країни, так і з країнами ЄС.

Українська дипломатична Місія інформує, що ЄС високо оцінює досягнутий Україною прогрес у розвитку електронного урядування протягом останніх років. Генеральний директорат Єврокомісії "Діджит" (Цифровий) зацікавлений у вивченні українського досвіду з реформи електронного урядування та розширенні обміну напрацюваннями, кращими практиками, інформаційними моделями, стандартами і рішеннями.

Нагадаємо, що ЄС виділив додаткові 4 млн євро на гуманітарну допомогу сходу України у зв’язку з настанням зимового періоду.
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13 12 2018 22:56
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