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Україна ідентифікувала і розшукує 294 зниклих безвісти на Донбасі, - Геращенко

У 2017 році в зоні бойових дій на Донбасі було ідентифіковано 71 особу
Україна ідентифікувала і розшукує 294 людини, які зникли безвісти на Донбасі.
Україна ідентифікувала і розшукує 294 зниклих безвісти на Донбасі, - Геращенко Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

"У списку людей, яких ми розшукуємо 294 особи. Понад 1000 тіл залишаються неідентифікованими за даними Міжнародного комітету Червоного Хреста", - заявила народна депутатка та співавторка закону про зниклих безвісти Ірина Геращенко, інформує "Громадське".

За її словами, українська сторона в лютому 2018 року передала росіянам тіла двох загиблих, які були ідентифіковані та впізнані родичами.

На переговорах в Мінську немає жодного прогресу щодо пошуку зниклих безвісти через позицію Росії, оскільки долучення Росії до цього процесу означало б її визнання в участі у війні на Донбасі, додала вона.

Також, одинадцять українських військових досі перебувають у полоні у бойовиків після трагедії під Іловайськом. Ще 84 військовослужбовців вважаються зниклими безвісти.

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30 08 2018 11:52
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