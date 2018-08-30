Україна ідентифікувала і розшукує 294 зниклих безвісти на Донбасі, - Геращенко

У 2017 році в зоні бойових дій на Донбасі було ідентифіковано 71 особу

Україна ідентифікувала і розшукує 294 людини, які зникли безвісти на Донбасі.

"У списку людей, яких ми розшукуємо 294 особи. Понад 1000 тіл залишаються неідентифікованими за даними Міжнародного комітету Червоного Хреста", - заявила народна депутатка та співавторка закону про зниклих безвісти Ірина Геращенко, інформує "Громадське".

За її словами, українська сторона в лютому 2018 року передала росіянам тіла двох загиблих, які були ідентифіковані та впізнані родичами.

На переговорах в Мінську немає жодного прогресу щодо пошуку зниклих безвісти через позицію Росії, оскільки долучення Росії до цього процесу означало б її визнання в участі у війні на Донбасі, додала вона.

Також, одинадцять українських військових досі перебувають у полоні у бойовиків після трагедії під Іловайськом. Ще 84 військовослужбовців вважаються зниклими безвісти.