Україна щороку імпортує з Росії та Білорусі скла на 80 мільйонів доларів
Україна посідає друге місце в Східній Європі за показником наявних запасів скляної сировини. Більшість родовищ, а їх близько 100, мають підтверджені запаси в 5 млн тонн кожне.
Про це пише Економічна правда.
Проте, щороку 2% видобутої сировини переробляються на низькоякісну продукцію, яку не може використовувати наша будівельна промисловість через застарілу технологію. Ще 18% купує Білорусія. Інші 80% експортуються до Росії.
Минулого року експорт до цієї країни становив 300 тисяч тон на суму 6 млн доларів США.
Авторка зазначає, що на внутрішньому ринку є попит на 3,4 мільярди квадратних метрів сучасного будівельного скла. Натомість, минулого року імпорт якісного скла лише на виготовлення склопакетів сягнув 314 тисяч тон.
Україна ж виробила 673 тонни скла за технологіями XIX століття (методом витягування та лиття з шліфуванням). Такі скляні вироби не можуть використовуватися в сучасному будівництві за технічними нормами Євросоюзу, на які країна зобов'язалася перейти в рамках Асоціації з ЄС.
Зазначається, що щорічний приріст світового виробництва листового скла становить 7%. Середній рівень споживання скла на одну особу в світі диференційований в залежності від рівня розвитку економіки.
Для країн, що мають перехідну або економіку, що розвивається, рівень споживання становить від 3 до 5 кг на особу. В розвинутій Європі це 18-28 кг, в залежності від країни.
Україна виробляє орієнтовно 3,5 кг на особу і споживає менше 5 кг на громадянина. При цьому з тих 3,5 кг, що виробляються — сучасного флоат-скла немає. Закривається попит на сучасне скло за рахунок імпорту на всі 100%.
Нагадаємо, сьогодні в Україну прибуло четверте судно з антрацитом з Південно-Африканської республіки (ПАР) для енергохолдингу ДТЕК.
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