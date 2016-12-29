Україна ініціює обмін 58 наших полонених на 228 бойовиків
"Ми готові йти на поступки в цьому питанні, щоб швидше повернути наших полонених у сім'ї", - заявив глава СБУ Василь Грицак, - повідомили у прес-службі Служби безпеки України, інформує УНН.
Так, Україна у форматі обміну "п'ятнадцять - нуль" передала представникам "ДНР/ЛНР" прихильників сепаратистів, раніше затриманих за участь у незаконних угрупованнях.
"СБУ докладатиме максимум зусиль, щоб цей обмін відбувся до різдвяних свят", - додав Грицак.
Відзначимо, сьогодні у четвер Київ передав самопроголошеним "ДНР" і "ЛНР" 15 полонених.
Представники ОРДО пообіцяли, що до нового року будуть випущені підлітки, що їх утримують в буцегарні за "диверсії і тероризм". Представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко зазначає, що таким чином Україна апелює до Москви і Кремля проявити гуманізм"
Нагадаємо, що терористичні угруповання так званих "ДНР" та "ЛНР" у вівторок, 27 грудня, передали керівнику українського Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану двох жінок - Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак, яких утримували в полоні.
Згодом радник міністра оборони Василь Будик повідомив, що дві полонені жінки, яких "ДНР" передала українській стороні, вже знаходяться на підконтрольній території України.
Варто відзначити, що представники так званих "ДНР/ЛНР" хочуть провести обмін полоненими з Україною лише за формулою 690 на 47.
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