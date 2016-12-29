Україна ініціює обмін 58 наших полонених на 228 бойовиків

За словами Грицака, щоб повернути полонених, Україна готова йти на поступки

Україна ініціювала обмін 58 підтверджених бойовиками українських заручників на 228 прихильників сепаратистів.

"Ми готові йти на поступки в цьому питанні, щоб швидше повернути наших полонених у сім'ї", - заявив глава СБУ Василь Грицак, - повідомили у прес-службі Служби безпеки України, інформує УНН.

Так, Україна у форматі обміну "п'ятнадцять - нуль" передала представникам "ДНР/ЛНР" прихильників сепаратистів, раніше затриманих за участь у незаконних угрупованнях.

"СБУ докладатиме максимум зусиль, щоб цей обмін відбувся до різдвяних свят", - додав Грицак.

Відзначимо, сьогодні у четвер Київ передав самопроголошеним "ДНР" і "ЛНР" 15 полонених.

Представники ОРДО пообіцяли, що до нового року будуть випущені підлітки, що їх утримують в буцегарні за "диверсії і тероризм". Представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко зазначає, що таким чином Україна апелює до Москви і Кремля проявити гуманізм"

Нагадаємо, що терористичні угруповання так званих "ДНР" та "ЛНР" у вівторок, 27 грудня, передали керівнику українського Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану двох жінок - Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак, яких утримували в полоні.