Україна ініціює початок консультацій щодо встановлення ЗВТ з Великобританією після Brexit

Великобританія не буде намагатися залишитися в рамках єдиного ринку ЄС після Brexit

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що Україна ініціює початок переговорів щодо створення зони вільної торгівлі з Великою Британією після Brexit.

"З огляду на те, що Великобританія прийняла рішення про вихід з Європейського Союзу, так званий Brexit, нам потрібно сьогодні говорити про нову основу нашої економічної співпраці. І я порушив питання про початок консультацій щодо встановлення ЗВТ з Великою Британією", - сказав Гройсман журналістам після зустрічі з прем'єром Великобританії Терезою Мей у Лондоні, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, Великобританія не буде намагатися залишитися в рамках єдиного ринку ЄС після Brexit, однак шукатиме можливість отримати якомога ширший доступ у рамках Угоди про зону вільної торгівлі.

Нагадаємо, що Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою запрацює 1 серпня 2017 року відповідно до урядової ноти Канади українському посольству.

Варто відзначити, що Китай очікує позиції України стосовно ідеї запровадження взаємного безвізового режиму та зони вільної торгівлі (ЗВТ) і готовий розпочати переговори у будь-який час.

Окрім того, Європейський парламент проголосував за надання Україні додаткових торгівельних преференцій.