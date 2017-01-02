Україна ініціює відкрите засідання Радбезу ООН з приводу Авдіївки

Україна ініціює відкрите засідання Ради Безпеки ООН стосовно ситуації в районі Авдіївки Донецької області.

"Рада Безпеки ООН і Україна як головуюча стежити за ситуацією на Донбасі. Скликаємо відкрите засідання з приводу України в четвер, 2 лютого", - йдеться в повідомленні Місії України при ООН у Twitter.

#UNSC and #Ukraine as Prez as of tomorrow will keep the situation in #Donbas in the loop. Call for open session on Ukraine this Thursday 3PM pic.twitter.com/lyrsDyKpdW — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 31 января 2017 г.

Засідання заплановано на 22:00 за київським часом.

Рада Безпеки ООН у вівторок, 31 січня, провела закрите обговорення ситуації в Авдіївці. По його закінченню постійний представник України при Організації Володимир Єльченко зазначив, що під час закритих консультацій українська сторона поінформувала про застосування з російської сторони важкої артилерії, забороненої Мінськими домовленостями. Крім того, за його словами, мова йшла про погіршення гуманітарної ситуації в районі Авдіївки і надзвичайно холодні умови, в яких опинилися жителі міста й околиць, повідомляє Укрінформ.

"Починаючи з минулого тижня, коли з боку окупованих Росією територій на Донбасі ситуація в районі Авдіївки почала загострюватися, українська сторона намагалася здійснити низку кроків для мирного врегулювання ситуації, які, однак, були відкинуті Москвою", - йдеться в повідомленні.

Раніше постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявив про готовність екстрено скликати Раду безпеки ООН у випадку загострення ситуації в Авдіївці.

Зазначимо, що за минулу добу в районі проведення АТО бойовики 86 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Один український військовий загинув, дев'ять отримали поранення, ще дев'ять були травмовані.