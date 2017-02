Україна ініціює відкрите засідання Радбезу ООН з приводу Авдіївки

"Рада Безпеки ООН і Україна як головуюча стежити за ситуацією на Донбасі. Скликаємо відкрите засідання з приводу України в четвер, 2 лютого", - йдеться в повідомленні Місії України при ООН у Twitter.

#UNSC and #Ukraine as Prez as of tomorrow will keep the situation in #Donbas in the loop. Call for open session on Ukraine this Thursday 3PM pic.twitter.com/lyrsDyKpdW