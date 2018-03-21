Україна ініціювала дебати в ПАРЄ про невизнання "виборів" у Криму

Дебати можуть відбутися на квітневій сесії Асамблеї в Страсбурзі

Віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв подав заявку на проведення дебатів з питання невизнання російських "виборів" в анексованому Криму на квітневій сесії Асамблеї у Страсбурзі.

"Очевидно, Україна повинна звертатися до міжнародного співтовариства, щоб засудити незаконні вибори на анексованому півострові. Принаймні я, як глава делегації в ПАРЄ, вже подав заявку на проведення поточних дебатів на квітневій сесії в Страсбурзі", — зазначив Ар’єв, повідомляє "Радіо Свобода" "Крим.Реалії".

"Але, очевидно, ми можемо віддати перевагу підтримці термінових дебатів з розширеної тематики щодо Росії, якщо таке подання на розширену тематику зробить делегація Великої Британії", — зауважив Ар’єв.

Також в Європейському Союзі заявляють, що ЄС не визнає незаконну анексію Росією Криму, а тому не визнає і проведених там виборів російського президента.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко назвав незаконними вибори президента, які Росія провела у тому числі в окупованому нею Криму.

Порошенко закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Кремль.

Раніше глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні наголосила, що ЄС не визнає вибори президента в окупованому Криму. Із відповідними заявами цими вихідними та в понеділок виступили чимало країн ЄС.

Відзначимо, що народні депутати Максим Бурбак і Георгій Логвинський внесли до Верховної Ради проект постанови про невизнання виборів президента Росії.