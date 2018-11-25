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Україна ініціювала засідання ОБСЄ через дії Росії в Азовському морі

Дата та час засідання поки не відомі
Україна ініціювала проведення спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ через російську агресію проти українських суден поблизу Керченської протоки.
Україна ініціювала засідання ОБСЄ через дії Росії в Азовському морі Фото: gettyimages.com

Про це повідомили в Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні, пише "Укрінформ".

"Росія застосувала зброю проти українських суден поблизу Керченської протоки. Російська агресія триває. Україна ініціювала проведення спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ", – заявили у представництві України.

Дата та час засідання поки не відомі. Рішення з цього приводу має ухвалити Італійське головування в ОБСЄ.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

Україна попросила США про підтримку у зв'язку з нападом росіян на кораблі Збройних сил України.

Через надзвичайні події в Азовському морі ввечері 25 листопада зібрали засідання Воєнного кабінету під керівництвом Президента Петра Порошенка. В Адміністрації Президента останні дії Російської Федерації проти кораблів ВМС ЗСУ назвали актом агресії, спрямованим на цілеспрямовану ескалацію Росією ситуації в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

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25 11 2018 23:44
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