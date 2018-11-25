Україна ініціювала засідання ОБСЄ через дії Росії в Азовському морі

Дата та час засідання поки не відомі

Україна ініціювала проведення спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ через російську агресію проти українських суден поблизу Керченської протоки.

Про це повідомили в Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні, пише "Укрінформ". "Росія застосувала зброю проти українських суден поблизу Керченської протоки. Російська агресія триває. Україна ініціювала проведення спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ", – заявили у представництві України. Дата та час засідання поки не відомі. Рішення з цього приводу має ухвалити Італійське головування в ОБСЄ.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

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Україна попросила США про підтримку у зв'язку з нападом росіян на кораблі Збройних сил України.

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Європейський союз закликав Росію відновити свободу руху в Керченській протоці і не загострювати ситуацію в Азовському морі.

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У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком ситуації в Азовському морі та Керченській протоці і контактують з органами влади України.