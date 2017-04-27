Україна лідирує в рейтингу країн, де розрив між багатими і бідними найменший, - ІНФОГРАФІКА

Україну, Словенію і Норвегію відносять до найбільш рівноправних націй в світі

За результатами дослідження "Індексу нерівності", Україна очолила рейтинг країн, де розрив між багатими і бідними найменший.

Досліджуючи питання фінансової нерівності в 140 країнах світу, дослідники використовували два показники ступеня розшарування суспільства - Коефіцієнт Джині і Коефіцієнт Пальма, - повідомляє The Guardian.

Коефіцієнт Джині є найбільш використовуваним показником нерівності. Він враховує розподіл доходів країни, де 0 являє собою повну рівність і 100 загальну нерівність.

Використовуючи останні дані Світового банку, дослідники визначили, що Південна Африка, Намібія і Гаїті є одними з найбільш нерівних країн з точки зору розподілу доходів. У той же час, Україну, Словенію і Норвегію відносять до найбільш рівноправних націй в світі.

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Коефіцієнт Пальма є альтернативою Коефіцієнту Джині, і фокусується на зростаючій прірві між багатими і бідними в суспільстві. Коефіцієнт Пальма розраховується як відношення середніх доходів 10% найбагатшого населення до середніх доходів 40% найбіднішого населення. Згідно з дослідженнями, опублікованими The Guardian, Україна знову в лідерах.

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Але, як відзначили дослідники, оцінка нерівності далеко не однозначна.

Якщо не зосереджуватися виключно на фінансовій нерівності, а оцінювати й рівень життя, то результат буде відрізнятися.

Так, наприклад, за результатами Всесвітньої доповіді про щастя 2017 (World Happiness Report 2017), заснованій на показниках ВВП на душу населення, рівні соціальної підтримки, очікуваній тривалості життя, свободі громадян приймати життєво важливі рішення, щедрості і відношенню до корупції, Україна займає 132 -е місце з 155.

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Нагадаємо, у світовому рейтингу щастя за 2016 рік Україна посіла тільки 132 місце зі 155 країн. Автори списку порівнювали рівень ВВП на душу населення, рівень державної соціальної підтримки громадян, очікувану тривалість здорового життя, щедрість, свободу і довіру жителів, а також наявність корупції в бізнесі та уряді.