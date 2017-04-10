Україна має достатньо газу у сховищах для опалювального сезону, - Гройсман

Відповідальність за якість тепла і його вчасну подачу тепер лежить на місцевих органах влади

Глава Кабміну Володими Гройсман заявив, що накопичених Україною енергоресурсів вистачить на весь опалювальний сезон.

"Ми, як уряд, створили достатні запаси газу у сховищах. Ціна газу залишається незмінною, тому немає підстав говорити про збільшення тарифів на місцях. Електричної енергії виробляється достатньо. З боку уряду проблемних питань немає", - заявив Володимир Гройсман в ході засідання уряду, інформує Еспресо.TV.

За його словами, на 1 жовтня майже 100% країни було готово до опалювального сезону.

Він наголосив, що відповідальність за якість тепла і його вчасну подачу тепер лежить на місцевих органах влади, оскільки уряд, зі свого боку, зробив все необхідне.

Зазначимо, запаси в українських підземних сховищах газу (ПСГ) станом на 16 вересня становили 15,7 млрд куб. м, що на 16%, або на 2,2 млрд куб. м більше, ніж було на аналогічну дату минулого року.

Нагадаємо, за словами міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка, житловий сектор можуть підключити до опалення вже 15 жовтня, а соціальні об’єкти очікується, що почнуть опалюватись раніше.