Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Україна має достатньо газу у сховищах для опалювального сезону, - Гройсман

Відповідальність за якість тепла і його вчасну подачу тепер лежить на місцевих органах влади
Глава Кабміну Володими Гройсман заявив, що накопичених Україною енергоресурсів вистачить на весь опалювальний сезон.
Україна має достатньо газу у сховищах для опалювального сезону, - Гройсман Фото: Уніан

"Ми, як уряд, створили достатні запаси газу у сховищах. Ціна газу залишається незмінною, тому немає підстав говорити про збільшення тарифів на місцях. Електричної енергії виробляється достатньо. З боку уряду проблемних питань немає", - заявив Володимир Гройсман в ході засідання уряду, інформує Еспресо.TV.

За його словами, на 1 жовтня майже 100% країни було готово до опалювального сезону.

Він наголосив, що відповідальність за якість тепла і його вчасну подачу тепер лежить на місцевих органах влади, оскільки уряд, зі свого боку, зробив все необхідне.

Зазначимо, запаси в українських підземних сховищах газу (ПСГ) станом на 16 вересня становили 15,7 млрд куб. м, що на 16%, або на 2,2 млрд куб. м більше, ніж було на аналогічну дату минулого року.

Нагадаємо, за словами міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка, житловий сектор можуть підключити до опалення вже 15 жовтня, а соціальні об’єкти очікується, що почнуть опалюватись раніше.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 10 2017 13:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.