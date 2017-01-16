Україна має два-три місяці, аби довести дієвість боротьби з корупцією, - Наливайченко
Такі слова лідера Руху "Справедливість" Валентина Наливайченка наводить видання The Daily Signal у статті "Головний екс-розвідник України переслідує нового ворога: Корупцію".
За його словами, нова адміністрація Дональда Трампа має нульову толерантність до корупції. Також у цьому році "може бути багато змін в Європейському Союзі", сказав він.
"У нас залишилося кілька місяців, аби продемонструвати, що Україна належить до Західного світу. Ось про що я думаю, коли ми говоримо про підтримку Європейського Союзу та Сполучених Штатів", - підкреслив колишній очільник СБУ.
Він також вважає, що "Ідея свободи і незалежності дуже українська" і переконує симпатиків українців на Заході вірити в демократичні процеси, незважаючи на чверть століття "блатного олігархічного правління" після падіння Радянського Союзу. Наливайченко заявив, що він більше не має віри в Президента Петра Порошенка: "Для мене це не особисто", - цитує видання слова екс-голови СБУ. "Хто б не ставав президентом або прем'єр-міністром, - негайно стає частиною корумпованої та непрозорої системи. Треба перезавантажити владу для демонтажу старої системи. Щоб перезапустити країну, потрібні нові люди, не зіпсовані роботою в корумпованих урядових кабінетах", - наполягає лідер Руху "Справедливість".
Нагадаємо, що Наливайченко раніше заявляв, що ФБР і Мін'юст США опрацьовують докази корупції в українській владі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Українські комунальники кладуть асфальт під снігом, – ВІДЕО
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: