Україна має два-три місяці, аби довести дієвість боротьби з корупцією, - Наливайченко

Наливайченко зазначив, що Україна має шанс "показати всьому світу, особливо - російському народу, що є можливість, є "план Б" для вихідців із Радянського Союзу, щоб бути демократичними, щоб жити в не корумпованій державі, а бути незалежними"

Україна має два-три місяці, щоб продемонструвати реальний прогрес у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією, перш ніж західні партнери замисляться про відміну штрафних санкцій проти Росії.

Такі слова лідера Руху "Справедливість" Валентина Наливайченка наводить видання The Daily Signal у статті "Головний екс-розвідник України переслідує нового ворога: Корупцію".

За його словами, нова адміністрація Дональда Трампа має нульову толерантність до корупції. Також у цьому році "може бути багато змін в Європейському Союзі", сказав він.

"У нас залишилося кілька місяців, аби продемонструвати, що Україна належить до Західного світу. Ось про що я думаю, коли ми говоримо про підтримку Європейського Союзу та Сполучених Штатів", - підкреслив колишній очільник СБУ.

Він також вважає, що "Ідея свободи і незалежності дуже українська" і переконує симпатиків українців на Заході вірити в демократичні процеси, незважаючи на чверть століття "блатного олігархічного правління" після падіння Радянського Союзу. Наливайченко заявив, що він більше не має віри в Президента Петра Порошенка: "Для мене це не особисто", - цитує видання слова екс-голови СБУ. "Хто б не ставав президентом або прем'єр-міністром, - негайно стає частиною корумпованої та непрозорої системи. Треба перезавантажити владу для демонтажу старої системи. Щоб перезапустити країну, потрібні нові люди, не зіпсовані роботою в корумпованих урядових кабінетах", - наполягає лідер Руху "Справедливість".

Нагадаємо, що Наливайченко раніше заявляв, що ФБР і Мін'юст США опрацьовують докази корупції в українській владі.