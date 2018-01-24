Україна має ініціювати проведення донорської конференції, - Лубківський

У резолюції ПАРЄ йдеться про важливі завдання, пов'язані, насамперед, з гуманітарними аспектами

Українська влада має випрацювати стратегію виконання 15-ти позицій, прописаних в Резолюції ПАРЄ щодо нашої держави, та ініціювати проведення донорської конференції, аби отримати фіндопомогу у зв'язку з втратами, спричиненими агресією з боку РФ.

Прийнята Резолюція ПАРЄ має дуже чіткі формулювання, називаючи події на Донбасі російською війною проти України. І, певною мірою, замінила постанову Кабміну на виконання згаданого закону, заявив радник із міжнародних питань Руху "Справедливість", дипломат Маркіян Лубківський в ефірі "Великого вечора" на телеканалі NEWSONE.

"Це - питання розмінування територій, звільниних від окупантів, турбота про біженців та внутрішньоперемішених осіб, наших військовослужбовців, питання гуманітарної допомоги"

"Саме для вирішення проблем, зрозумілих кожному українцю, Україна мала б ініціювати проведення донорської конференції для збору фінансової допомоги. Як це було, наприклад, після Чорнобильської катастрофи і гроші на будівництво нового саркофагу збиралися саме таким способом", - наголосив Маркіян Лубківський.

Нагадаємо, що Парламентська асамблея Ради Європи вимагає від Росії зупинити військову агресію проти України. 23 січня ПАРЄ проголосувала за резолюцію про гуманітарні наслідки війни в Україні.