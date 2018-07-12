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Україна має намір отримати безвіз з Південною Кореєю, - Парубій

На 10-14 грудня заплановано візит Парубія до Сеула
Представники парламентів України та Південної Кореї обговорять питання безвізового режиму між країнами.
Україна має намір отримати безвіз з Південною Кореєю, - Парубій Андрій Парубій. Фото: Дмитро Ларін / Українська правда

Спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що на сьогодні Південна Корея є однією з найбільш динамічних економік у світі. На 10-14 грудня заплановано його візит до Сеула, повідомляє РБК-Україна.

"Ми на порозі важливих рішень. Я планую дійти до фінішного етапу обговорення рішення про безвіз між Україною і Південною Кореєю", - повідомив Парубій.

За його словами, сторони також підпишуть міжпарламентську угоду.

"Ми сподіваємося на підтримку і допомогу у переоснащенні, в реформі електронної системи "Рада", яку сьогодні готує апарат. Звичайно, важливо розповісти про аспект безпеки і заручитися підтримкою Південної Кореї", - додав Парубій.

Нагадаємо, що уряд Таїланду тимчасово скасував консульський збір за оформлення тайської туристичної візи для українців з 1 грудня 2018 року до 31 січня 2019 року.

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07 12 2018 22:21
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