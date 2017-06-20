Україна має потужну підтримку США, - Порошенко у Вашингтоні
Про це під час робочого візиту до Вашингтону заявив президент Петро Порошенко, повідомляє прес-центр адміністрації очільника держави, пише Еспресо.TV.
"Подивіться, яку потужну і фантастичну підтримку ми зараз маємо у Сполучених Штатах. Я прибув сьогодні з першим візитом після президентських виборів (виборів президента США, - ред.). І ми маємо фантастичну програму", - наголосив він.
За словами Порошенка, дуже важливим є те, що його зустріч з американською адміністрацією відбудеться раніше, ніж зустріч з нею президента Росії Володимира Путіна, що дозволить "озброїти США необхідною інформацією".
Президент зауважив, що зараз Україна має дуже міцну двопартійну підтримку у Конгресі США та нагадав, що напередодні американський Сенат ухвалив рішення щодо введення нових антиросійських санкцій.
Він додав, що під час свого перебування у Вашингтоні проведе низку вкрай важливих зустрічей.
"Будуть зустрічі в Білому дому, будуть зустрічі у Державному департаменті. Будуть зустрічі в Міністерстві оборони, в Міністерстві торгівлі, в Міністерстві енергетики. Ніколи такого потужного візиту не було. І саме для того, щоб ми мали можливість переговорити і щодо нашої співпраці у безпековій, політичній і економічній сферах", - підсумував Порошенко.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко 19 червня відбув з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки.
Під час поїздки, як очікується, Порошенко зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом.
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