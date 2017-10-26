Україна має продовжити роботу з Туреччиною для повернення з Росії українських в'язнів, - Наливайченко
Так прокоментував повернення в Україну заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза і Ільмі Умерова лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко.
"Переконаний, що Україна має продовжити роботу з Туреччиною та її президентом Ерджепом Ердоганом для повернення з Росії всіх українських в'язнів сумління до нашого останнього героя", - наголосив політик.
Наливайченко зазначив, що завжди вірив і ніколи не сумнівався, що в'язні сумління будуть звільнені з російських тюрем. Треба не забувати ще про всі заручників, незалежно від їхньої національності, і зробити все можливе для їхнього звільнення.
"І Олег Сєнцов, і Олександр Кольченко, і Микола Карп'юк, і Станіслав Клих, і Павло Гриб, і всі-всі інші наші герої – наразі у цьому списку більше 136 прізвищ - мають повернутися додому!" - вважає лідер Руху "Справедливість" на своїй сторінці у Facebook.
Як повідомлялося, 25 жовтня засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза видали Туреччині.
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що Умеров і Чийгоз житимуть і працюватимуть у Києві.
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