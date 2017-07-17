Україна має провести власне розслідування катастрофи МН17, – Наливайченко

Лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко переконаний, що Україна не лише має бути активним учасником міжнародного розслідування злочину MH 17 та бути зацікавленою у встановленні істини, але й провести і поставити крапку у власному розслідуванні.

Він наполягає на засудженні усіх причетних до масового вбивства пасажирів та членів екіпажу Boeing 777- громадян Нідерландів, Австралії, Малайзії, Індонезії, Великої Британії, Бельгії, Німеччини, Філліпін, Канади і Нової Зеландії.

Наливайченко стверджує, що саме український суд має прийняти рішення у цій справі!

"Слідство також має дати відповіді на всі питання, зокрема, якою була головна мета вбивць і чи не мала доля MH17 спіткати літак AFL2074 "Аерофлоту" для того, щоб дати можливість ворогу розпочати повномасштабне вторгнення в Україну, використавши т.зв. casus belli?", - зайважив колишній голова СБУ.

За словами Наливайченка, українська влада має розуміти, що результати розслідування трагедії MH17 є важливим доказом агресії Російської Федерації проти України, який має бути використаний нею в національному та міжнародних судах.

"Сьогодні поблизу Амстердамського аеропорту Схіпхол відкриється меморіал на честь жертв тієї страшної трагедії. 298 висаджених дерев продовжать життя невинно убієнних... В наших серцях, в наших спогадах. Вірю, що пам'ятник на честь жертв з'явиться і на місці трагедії, коли окуповані ворогом території буде звільнено", - наголосив лідер руху "Справедливість".

Нагадаємо, що у свіжій статті Forbes йдеться, що Росія в ніч на 17 липня 2014 року заборонила польоти цивільної авіації в суміжному з Україною російському повітряному просторі на висоті менш 16150 метрів, що порівнянно з максимальною висотою поразки ЗКР "Бук". До цього дня Росія не вводила ніяких обмежень.

Маршрут рейсу МН17 пролягав над зоною відповідальності Ростовського зонального центру, якому і було адресовано обмеження, що вступило напередодні опівночі, тому ростовський диспетчер знав, що при перетині державного кордону РФ малайзійський Boeing 777, слідуючи ешелоном FL330, вторгається в заборонену для польотів цивільної авіації зону російського повітряного простору, однак промовчав.

17 липня 2014 року російські військові збили пасажирський лайнер "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній із 298 пасажирами на борту, в тому числі 80 дітей. Літак упав поблизу Тореза Донецької області. СБУ з'ясувала, що ракета, якою був збитий "Боїнг" випустили поблизу міста Сніжне.

За даними міжнародних журналістів-розслідувачів з Bellingcat, відповідальність за відправлення військової техніки, з якої згодом було збито Boeing-777 рейсу МН-17 в небі над Донбасом, повністю лежить на командуванні збройних сил Росії.

Родичі загиблих у катастрофі вимагають відновити пошуки останків жертв у районі катастрофи.