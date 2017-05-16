Україна має спиратися на підтримку організацій українців у США, - Наливайченко
"У нас в Америці багато союзників. Український конгресовий комітет Америки, український кокус, українські організації, започатковані діаспорою. Потрібно їм дякувати і використовувати цей інструментарій на благо України", - наголосив в ефірі каналу ZIK.ua лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко.
На переконання Наливайченка саме ці організації можуть допомогти вирішити важливі українсько-американські питання.
Серед пріоритетних задач українсько-американських відносин лідер руху "Справедливість" також згадав важливість двопартійної підтримки "Резолюції №100".
"Що важливо у цій резолюції: Крим - невід‘ємна частина України. Російська агресія має бути припинена і війська агресора виведені з території України. Давайте згадаємо і подякуємо за підтримку України Сенатору Джону Маккейну, конгресвумен Марсі Каптур, сенатору Робу Портману – вони всі підтримують двопартійну резолюцію", - наголосив В. Наливайченко.
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