Україна має спиратися на підтримку організацій українців у США, - Наливайченко

"Потрібно їм дякувати і використовувати цей інструментарій на благо України", - наголосив В. Наливайченко

Україна має спиратися на підтримку українських організацій в США.

"У нас в Америці багато союзників. Український конгресовий комітет Америки, український кокус, українські організації, започатковані діаспорою. Потрібно їм дякувати і використовувати цей інструментарій на благо України", - наголосив в ефірі каналу ZIK.ua лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко.

На переконання Наливайченка саме ці організації можуть допомогти вирішити важливі українсько-американські питання.

Серед пріоритетних задач українсько-американських відносин лідер руху "Справедливість" також згадав важливість двопартійної підтримки "Резолюції №100".

"Що важливо у цій резолюції: Крим - невід‘ємна частина України. Російська агресія має бути припинена і війська агресора виведені з території України. Давайте згадаємо і подякуємо за підтримку України Сенатору Джону Маккейну, конгресвумен Марсі Каптур, сенатору Робу Портману – вони всі підтримують двопартійну резолюцію", - наголосив В. Наливайченко.