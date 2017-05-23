Україна має синхронізувати візову політику щодо Росії з політикою ЄС, - Лубківський

Він застеріг від штучності і кулуарності ухвалення цього рішення

Координатор руху "Справедливість", посол Маркіян Лубківський заявив, що Україна має синхронізувати свою візову політику щодо Росії з політикою Євросоюзу і країн Шенгенської зони.

"Я категорично проти ухвалення рішень, щоб у штучний спосіб піднімати рейтинг діючій владі. Режим контролю має існувати, але без вирішення питання повернення контролю над 400 км ділянки на непідконтрольній Україні території, говорити про повноцінний візовий режим не доводиться", - наголосив Маркіян Лубківський в ефірі prm.global.

За словами дипломата, жодний представник влади не спромігся роз'яснити людям необхідність та механізм дії такої візової політики.

"Ніхто досі так і не сказав людям, потерпіть, це необхідно через військовий конфлікт на сході країни. Також необхідно продумати захист українських заробітчан, які працюють у Російській Федерації",- наголосив Лубківський.

Нагадаємо, що агентство РБК-Україна стверджувао, що минулого пленарного тижня у Верховній Раді провели звірку голосів, щоб оцінити перспективу введення візового режиму з Росією.