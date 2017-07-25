Україна має вимагати від Сербії відмежуватися від дій та заяв Кустуріци, - Лубківський

Незаконні приїзд, перебування в Криму і його антиукраїнські заяви також потребують швидкої і адекватної реакції України

Українські дипломати мають наполягати на тому, щоб Республіка Сербія чітко відмежувалася від дій та заяв сербського режисера Еміра Кустуріци в Криму шляхом заяви чи коментаря своїх офіційних представників

"МЗС України має запросити посла Республіки Сербія і висловити йому свою позицію з цього приводу, а посол України в Бєлграді відвідати МЗС РС. Дії Кустуріци йдуть врозріз з політикою України щодо Косово і Метохії і є недружніми щодо України", - наголошує дипломат, координатор Руху "Справедливість" Маркіян Лубківський.

Також Лубківський наполягає на тому, що Кустуріці має бути заборонено в'їзд в Україну.

"Винятків бути не може бути ні для кого - Кустуріці треба обмежити в'їзд в Україну", - вважає дипломат.

Нагадаємо, що сербський режисер і музикант Емір Кустуріца у неділю, 23 липня, прилетів до анексованого Криму. Крім того, режисер у коментарі російським журналістам висловив переконання, що Крим це - "теж частина Російської Федерації".