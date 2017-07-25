Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Україна має вимагати від Сербії відмежуватися від дій та заяв Кустуріци, - Лубківський

Незаконні приїзд, перебування в Криму і його антиукраїнські заяви також потребують швидкої і адекватної реакції України
Українські дипломати мають наполягати на тому, щоб Республіка Сербія чітко відмежувалася від дій та заяв сербського режисера Еміра Кустуріци в Криму шляхом заяви чи коментаря своїх офіційних представників
Україна має вимагати від Сербії відмежуватися від дій та заяв Кустуріци, - Лубківський Маркіян Лубківський. Фото: прес-служба

"МЗС України має запросити посла Республіки Сербія і висловити йому свою позицію з цього приводу, а посол України в Бєлграді відвідати МЗС РС. Дії Кустуріци йдуть врозріз з політикою України щодо Косово і Метохії і є недружніми щодо України", - наголошує дипломат, координатор Руху "Справедливість" Маркіян Лубківський.

Також Лубківський наполягає на тому, що Кустуріці має бути заборонено в'їзд в Україну.

"Винятків бути не може бути ні для кого - Кустуріці треба обмежити в'їзд в Україну", - вважає дипломат.

Нагадаємо, що сербський режисер і музикант Емір Кустуріца у неділю, 23 липня, прилетів до анексованого Криму. Крім того, режисер у коментарі російським журналістам висловив переконання, що Крим це - "теж частина Російської Федерації".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 07 2017 11:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.