Україна менш ніж за місяць вичерпала квоти на постачання в країни ЄС меду, соків і кукурудзи

З початку року станом на 21 січня Україна повністю вичерпала виділені на 2019 рік квоти на безмитні постачання в країни Європейського Союзу на мед, виноградний і яблучний соки, а також основну і додаткову квоти на кукурудзу.

"Тенденція до стрімкого закриття зазначених квот спостерігається з початку дії Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Незважаючи на вичерпання квот безмитного ввезення, експорт цих продуктів триватиме і надалі", - йдеться в повідомленні на сайті асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

Порівняно з аналогічним періодом 2018 року, спостерігається також прискорення темпів закриття квот на оброблений крохмаль, цукор, солод і пшеничну клейковину, які вже закриті на 17%, 38% і 44% відповідно.

"Однак, порівняно з минулим роком, змінилася ситуація з постачанням оброблених томатів. На сьогодні використано лише 3%, тоді як у минулому році станом на 20-ті числа січня було використано 11%", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, щорічні основні квоти на безмитні постачання в ЄС становлять - 5,4 тисяч тонн меду, 14 тисяч тонн виноградного і яблучного соку, 500 тисяч тонн кукурудзи.

У червні 2017 року Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії про збільшення тарифних квот на мед, кукурудзу, ячмінь, овес, крупи і оброблене зерно, виноградний сік з України.

Відзначимо, що упродовж 9 місяців 2017 року Україна експортувала рекордні 46,2 тис. тонн меду загальною вартістю $86,9 млн.