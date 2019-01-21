Україна менш ніж за місяць вичерпала квоти на постачання в країни ЄС меду, соків і кукурудзи
"Тенденція до стрімкого закриття зазначених квот спостерігається з початку дії Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Незважаючи на вичерпання квот безмитного ввезення, експорт цих продуктів триватиме і надалі", - йдеться в повідомленні на сайті асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".
Порівняно з аналогічним періодом 2018 року, спостерігається також прискорення темпів закриття квот на оброблений крохмаль, цукор, солод і пшеничну клейковину, які вже закриті на 17%, 38% і 44% відповідно.
"Однак, порівняно з минулим роком, змінилася ситуація з постачанням оброблених томатів. На сьогодні використано лише 3%, тоді як у минулому році станом на 20-ті числа січня було використано 11%", - зазначено в повідомленні.
Нагадаємо, щорічні основні квоти на безмитні постачання в ЄС становлять - 5,4 тисяч тонн меду, 14 тисяч тонн виноградного і яблучного соку, 500 тисяч тонн кукурудзи.
У червні 2017 року Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії про збільшення тарифних квот на мед, кукурудзу, ячмінь, овес, крупи і оброблене зерно, виноградний сік з України.
Відзначимо, що упродовж 9 місяців 2017 року Україна експортувала рекордні 46,2 тис. тонн меду загальною вартістю $86,9 млн.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?Як часто Ви берете гроші у позику? Скільком українцям потрібні гроші "до зарплати"? Якщо така необхідність виникає - йдете до сусіда, в банк, чи може у ломбард?
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.