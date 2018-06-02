Україна може допомогти Молдові знайти компроміс щодо Придністров’я, - Додон
Про це Додон заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода".
"Київ – важливий партнер у форматі 5+2, який був дуже активним у цьому сенсі. Зрозуміло, від позиції України дуже багато залежатиме", – сказав Додон, але не став конкретизувати, в чому саме може полягати допомога Києва.
Він також визнав, що за час президентства ще не мав контактів зі своїм українським колегою, а на запитання про те, коли може відбутися зустріч із Порошенком, відповів "усьому свій час".
Нагадаємо, 23 серпня парламент Молдови прийняв декларацію про виведення російських військ з Придністров'я. Президент же країни Ігор Додон назвав рішення парламенту провокацією і засудив його.
Раніше у самопроголошеному Придністров'ї виступили категорично проти виведення російських військ з регіону, вважаючи їх "гарантами миру".На території Придністров'я залишається оперативна група російських військ в кількості близько 2 тис. осіб і 300 миротворців. Росія пояснює присутність військ в Придністров'ї "миротворчою операцією". Уряд Молдови вважає діяльність російських військових на території Придністровського району незаконною.
Міжнародне співтовариство не визнає Придністров'я як незалежну державу і вважає регіон частиною Молдови.
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