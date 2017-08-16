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Україна може довести свою невинуватість, - експерт, на якого посилалась NYT

Експерт зазначив, що не хотів нашкодити Україні своїм дослідженням
Експерт з ракет із Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкл Ельман,на якого посилалося розслідування The New York Times, вважає, що Україна має провести розслідування щодо ракетного скандалу спільно зі США.
Україна може довести свою невинуватість, - експерт, на якого посилалась NYT Фото: ria.ru

На запитання, що потрібно зробити Україні, аби зменшити шкоду для себе у цій ситуації, Ельман відповів:

"Я би порекомендував провести розслідування. Почати діалог із урядом США, з розвідкою США, дізнатись, чи вони можуть надати докази, або інформацію, і провести криміналістичний аналіз, щоб спробувати визначити ймовірність, вірогідність того, що це мало місце".

"І якщо це таки сталося, і уряд не мав до цього відношення, вони мають заявити: "Ось що сталося відповідно до наших висновків", - заявив в інтерв’ю "Голосу Америки", інформує "Українська правда".

Ельман ще раз повторив, що не вважає, що уряд України сприяв КНДР в отриманні ракетних технологій. На його думку, технології Північна Корея отримала через незаконні мережі торгівців зброєю, кримінальних банд тощо.

Експерт також заявив, що не контактував з росіянами у цьому питанні, і не хотів нашкодити Україні своїм дослідженням.

"Я не контактую із будь-якими росіянами. Я не фанат Путіна. Я маю симпатію до України та співчуваю їй через анексію Криму. Я не беру участі в агітації, пропаганді, які спонсорують росіяни. Я не думаю, що The New York Times беруть участь у чомусь подібному", - наголосив він.

Також Ельман зазначив, що жодне його джерело не походить з України.

"Це особи, які часто відвідують Україну. Я не буду надавати інших подробиць", - додав експерт.

Окрім того Ельман зазначив, що, відповідно до його джерел, модифікації двигунів, які є у КНДР, також бачили в Україні.

"Це не означає, що КБ "Південне" здійснило ці модифікації. Це могли зробити інші. Або двигуни було створено одночасно, або ж йдеться про продукт, який було зроблено давно, а пізніше його використали якісь темні ділки, яким вдалося вивезти його за межі України або Росії", - наголосив він.

Також експерт припустив, що хтось міг викрасти ракети з КБ "Південне", чого не помітила охорона.

"Пам’ятайте, що йдеться про предмети, які більше не використовувались. Їх не використовували понад 10 років. Тож їх охорона не була би пріоритетом на противагу власне устаткуванню заводу та іншим подібним речам", - зазначив Ельман.

Нагадаємо, що авторитетна американська газета The New York Times із посиланням на експертний аналіз, який містить оцінки американських розвідувальних агентств, повідомила, що успіх Північної Кореї у випробуваннях міжконтинентальної балістичної ракети став можливий завдяки придбанню на чорному ринку ракетних двигунів, ймовірно, з українського заводу "Південмаш", що має історичні зв'язки з російською ракетною програмою. Джерелом цього аналізу названо експерта з ракет із Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкла Еллемана.

В РНБО заявили, що український оборонний і авіакосмічний комплекси не постачали зброї і військових технологій в Північну Корею, а поширювана деякими іноземними ЗМІ неправдива інформація про нібито передачу "Південмашем" ракетних технологій КНДР, швидше за все, спровокована російськими спецслужбами.

Появу відповідних публікацій в Мінінформполітики України і на заводі "Південмаш" назвали провокацією і кампанією російських спецслужб.

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