Україна може купувати вугілля в США, Австралії чи Південній Африці, - Гройсман
Про це він сказав увечері в ефірі каналу ICTV, повідомляє "Укрінформ".
"Ми зараз будемо його купувати за валюту. Це або Сполучені Штати Америки або Австралія або Південна Африка. Це надзвичайно серйозно" - заявив Гройсман.
Він зазначив, що свого часу уряд Арсенія Яценюка зробив велику роботу, а уряд Гройсмана її продовжив, заради того, щоб перетворити Україну на незалежну від російського газу держава.
"Ми вже понад 500 днів живемо без краплини російського газу. Ми вибрали код на те, щоб здобувати український газ з українських надр, і в цьому році ,я думаю, що ми більше ніж на пів мільярда кубів збільшимо здобування власного газу. Це означає, що на 500 мільйонів ми придбаємо менше за валюту, а це і є наша енергетична незалежність", - підкреслив прем'єр-міністр.
Він також в черговий раз прокоментував ситуацію з блокадою. За його словами, багато хто з тих, хто здійснює блокаду непідконтрольних територій Донбасу, щиро серцем вболівають за Україну, але їхні дії мають зворотний ефект.
Нагадаємо, міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик готує проект розпорядження про заборону постачання в Україну російського енергетичного вугілля.
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