Україна може не екстрадувати Саакашвілі, доки грузинський суд його не засудить

Україна може не екстрадувати екс-губернатора Одещини Міхеїла Саакашвілі до Грузії, доки грузинський суд його не засудить.

Про це заявив заступник міністра юстиції України Денис Чернишов в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Ще нічого в Україні не сталося, крім переходу Саакашвілі через кордон. Ті документи, які прийшли до нас (до Мін'юсту - ред.) і в Генеральну прокуратуру України щодо пана Саакашвілі, свідчать, що в Грузії розглядається кримінальна справа стосовно нього", - сказав він.

"Це ще не черговий етап у проведенні екстрадиції, і в цьому етапі Міністерство юстиції не бере участі. Це якби Саакашвілі вже був засуджений у Грузії за тими статтями, які назвав на своїй прес-конференції мій колега пан Пєтухов (заступник міністра юстиції – ред.), тоді б це була часткова прерогатива Мін'юсту", - додав Чернишов.

На запитання ведучої про те, чи може Україна не видавати Саакашвілі Грузії, поки там немає рішення суду, заступник міністра відповів ствердно.

У коментарі "Українській правді" Чернишов пояснив: "Станом на зараз органи прокуратури України готують висновки щодо отриманих документів (запиту від Грузії – ред.). Після цього Мін'юст продовжить розгляд запиту щодо екстрадиційної перевірки Міхеіла Саакашвілі згідно норм українського та міжнародного законодавства".

Як відомо, 10 вересня прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".

Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон і поїхав до Львова. У Львові Саакашвілі зустрівся з мером Андрієм Садовим.

Згодом, Саакашвілі звинуватив українську поліцію у крадіжці паспорта, який був в автобусі.

Державна прикордонна служба має намір звернутися до прокуратури у зв'язку з незаконним перетином кордону Міхеілом Саакашвілі та групою осіб, які рухались разом із ним через польсько-український кордон. Окрім того, сайт центру "Миротворець" вніс Міхеіла Саакашвілі до своєї бази через незаконний перетин державного кордону.